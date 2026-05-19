大聯大：AI需求強 Q2營收、獲利有望再創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-19 16:41

IC 通路大廠大聯大 (3702-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望第二季，公司預期，受惠市場需求持續強勁，在 AI 應用需求延續、雲端服務供應商資本支出持續擴張，以及記憶體等關鍵零組件供需吃緊帶動下，第二季營收與獲利均有望再創歷史新高。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

大聯大指出，若以新台幣 31.6 元兌 1 美元匯率假設，預估第二季營收將達新台幣 3450 億元至 3650 億元，季增 9-15%，年增 38-46%，毛利率介於 4.25-4.45%，營益率 2.51-2.64%。

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獲利方面，大聯大預估，第二季稅後淨利將達新台幣 61.47 億元至 68.24 億元，每股純益估 3.65 元至 4.06 元。以此預估區間來看，第二季營收、營業利益與稅後獲利均有機會再度刷新高點。

股息政策方面，財務長袁興文表示，公司長期被歸類為高股息配發族群，董事會也願意與投資人分享營運成果。過去股利發放率大致落在 5 成至 8 成間，若景氣較佳，公司可能將配發率維持在 5 成至 6 成，目的是希望保留資源推升長期 EPS，進而帶動未來股息絕對金額持續提升。公司指出，過去年度股息約 1.5 元至 2 元，近年已逐步提高，今年配發約 3.8 元，未來仍希望隨著 EPS 成長，推升長期股息水準。

大聯大表示，目前算力相關應用占比已提升至 49%，接近整體營收一半，顯示 AI、伺服器與高效能運算需求仍是主要成長來源；同時，非 3C 應用包含工控與汽車也穩健增加，進一步推升整體營運規模。

此外，記憶體供需吃緊也成為推升營收的重要因素。大聯大指出，HBM 需求快速成長，對傳統 DRAM 產能形成排擠，加上 DDR4 停產後市場供需混亂，帶動記憶體價格上漲與供貨吃緊。公司將持續協助客戶爭取基本供應，以維持生產需求。