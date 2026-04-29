鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-29 23:41

Visa 宣布，與台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團簽署合作備忘錄 (MOU)，透過 Visa 全球基礎設施與 MaiCoin 集團在地量能，正式展開策略合作。結合 Visa 的全球支付網路標準與 MaiCoin 集團在地數位資產領域的深耕經驗，雙方將共同推動數位資產產業接軌國際支付規範，為台灣數位金融發展樹立關鍵里程碑。

台灣 Visa 大中華區總裁張文翊表示，Visa 長期引領數位資產整合至全球支付基礎設施，透過穩定幣連結卡計畫，於超過 50 個國家和地區推動逾 130 項合作，同時涵蓋約 90% 的鏈上銀行卡交易量，「我們持續實踐推動數位資產走入日常支付的願景，讓持有穩定幣錢包的消費者與企業，在全球超過 1.75 億個 Visa 商戶據點，享有安全且便捷的穩定幣支付體驗。」

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本次與 MaiCoin 集團的策略合作，Visa 將進一步結合全球支付網路與在地數位資產生態，推進鏈上能力與資產應用，加速數位資產與既有支付體系的銜接。

MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉表示，隨著《虛擬資產服務法》專法有望於今年完成立法，台灣數位資產產業正邁入關鍵發展階段。MaiCoin 集團作為台灣領先的數位資產服務業者，著眼 Visa 具備成熟的數位資產支付清算技術及全球支付網路，深受全球企業、商戶與消費者信任，期待雙方攜手合作，在合規框架下共同探索個人及企業接軌全球支付網路的多元應用，同時加速完善台灣數位資產支付體系，推動虛擬資產走入大眾日常。

作為連結傳統金融體系與數位資產生態的重要橋樑，Visa 透過多項關鍵佈局持續強化在數位資產領域的基礎能力，將穩定幣整合至全球支付網路，推動資金於不同體系順暢流動。Visa 為全球首批支援 USDC 結算的支付網路之一，自 2020 年以來已促成逾 1,400 億美元的加密貨幣與穩定幣相關交易，亦持續擴展多幣別與多鏈布局，支援包括 USDC、EURC、USDG 與 PYUSD 等穩定幣，並串聯 Ethereum、Solana、Stellar 與 Avalanche 等區塊鏈網路，進一步強化其於全球資金流動體系中的領導地位。

Visa 持續深化穩定幣的支付應用，優化結算機制並擴展至更多合作夥伴與區塊鏈網路，同時透過 Visa Tokenized Asset Platform(VTAP) 推動可程式化金融發展，完善法幣與數位資產間的轉換機制，促進資金無縫流動，推動全球金融基礎設施邁向更即時、開放與互聯的方向。