〈焦點股〉矽晶圓需求回溫 漢磊、嘉晶一度漲逾半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-14 13:23

隨著 AI 伺服器需求強勁，帶動記憶體報價連漲上揚，上游矽晶圓同步受惠，也讓晶圓代工 8 吋廠產能利用率回溫，法人預期有助矽晶圓營運成長動能回溫，今 (14) 日包括漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 開高走高，盤中在大單持續敲進下，量增價揚一度漲逾半根停板。

漢磊董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

近期第 3 代半導體需求點燃市場想像空間，法人表示，漢磊、嘉晶受惠 AI 與先進製程需求仍維持強勁，而成熟製程相對保守，在產線目前維持暢旺下，有望挹注業績，產品應用也涵蓋高效電源轉換、資料中心、工業自動化、車用電源與快充市場。

‌



漢磊及嘉晶今日在市場資金迴流低基期、題材挹注下，短線人氣旺盛，漢磊盤中成交量來到 1.37 萬張、嘉晶則來到 7,800 張以上，都較前日總量增加超過 2 倍以上。

漢磊受惠 AI 伺服器電源與散熱模組，導入先進封裝的轉單需求強勁；嘉晶則在去年法說會上表示，隨 8 吋新產能於 2026 年開出，公司預期 8 吋磊晶有望呈現雙位數成長，加上 AI 與電動車長線需求支撐，今 (2026) 年有望迎來更強勁的營運動能。