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聯準會 (Fed) 本周將召開利率決策會議，市場普遍預期將連續第三次按兵不動，維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 區間，但在能源衝擊與政治變數交織下，未來政策方向的不確定性仍高。本次會議也籠罩在政治因素之下，司法部終止調查後，華許接任主席的機率大幅提升，市場關注權力交接是否影響 Fed 獨立性，且隨著通膨壓力與經濟數據持續變動，市場密切留意 Fed 是否轉向更偏鷹派立場。