鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯今 (29) 日持續走弱，大盤一度下跌逾 600 點，新台幣兌美元也回測 31.6 元關卡，終場收在 31.557 元，貶值 3.9 分，為連二黑，台北與元太外匯市場總成交值 24.235 億美元，美國聯準會 (Fed) 本周即將公布最新利率決策結果，市場屏息以待。
新台幣兌美元今天以 31.53 元開盤，盤中一度下探 31.593 元、貶值 7.5 分，外資雙向進出，進出口商亦有進場，使得匯價呈現震盪拉鋸，終場收在 31.557 元，貶值 3.9 分，為近一周低點。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小幅上漲 0.02%，主要亞幣互有升貶，其中，韓元貶值 0.31% 較重，新台幣貶 0.12%，日元貶 0.09%，新加坡幣貶 0.07%，人民幣則升值 0.08%。
外資今天持續賣超台股約 481 億元，台積電、聯發科等權值股賣壓偏重，加權指數一度失守 39000 點關卡，終場跌幅收斂，下跌 218.23 點，收在 39303.5 點。
聯準會 (Fed) 本周將召開利率決策會議，市場普遍預期將連續第三次按兵不動，維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 區間，但在能源衝擊與政治變數交織下，未來政策方向的不確定性仍高。本次會議也籠罩在政治因素之下，司法部終止調查後，華許接任主席的機率大幅提升，市場關注權力交接是否影響 Fed 獨立性，且隨著通膨壓力與經濟數據持續變動，市場密切留意 Fed 是否轉向更偏鷹派立場。
下一篇