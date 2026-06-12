鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-13 04:32

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 週五 (13 日) 正式掛牌交易，以每股 150 美元開盤，終場收在 161.11 美元，較每股 135 美元的 IPO 定價勁揚 19.34%，市值一舉衝上 2.1 兆美元，躋身美國市值第六大上市公司。

SpaceX 週五盤中最高曾觸及 176.52 美元，單日成交量超過 5 億股，逼近 Meta 前身 Facebook 於 2012 年上市首日約 5.8 億股的歷史紀錄。

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馬斯克與 SpaceX 總裁兼營運長 Gwynne Shotwell 分別在德州及紐約那斯達克 (NASDAQ) 交易所共同敲響開市鐘。

馬斯克在德州 Starbase 總部遠距參與「敲鐘」儀式時說：「如果有人多年前告訴我會發生這種事 (SpaceXIPO)，我會說，『哇，你一定是吸毒』，因為我覺得這家公司會失敗！」

馬斯克補充：「老實說，我認為 SpaceX 的成功機率不到 10%。事實上，我對別人說過：我說，『聽著，我們很可能會失敗，但你知道，我們應該試試看，因為如果我們不這麼做，如果沒有新公司進入太空領域，我們永遠無法成為真正的太空文明。』」。

馬斯克稱，SpaceX 自 2015 年左右便已實現正現金流，此次上市是為了支應下一階段大規模擴張，包括部署超過 10 萬顆通訊衛星，以及打造太空人工智慧 (AI) 資料中心。

不過，根據招股書，SpaceX 自 2002 年成立以來累計虧損已達 413 億美元，目前唯一穩定獲利的業務仍是 Starlink 衛星網路服務。

儘管市場熱情高漲，部分分析師對估值仍抱持保留態度。

CFRA Research 資深分析師 Keith Snyder 受訪時表示，即使以 IPO 時的 1.77 兆美元估值來看，都已令人難以接受。他認為，若要合理化目前的市值，SpaceX AI 業務未來必須達到「近乎天文數字般」的成長速度。

隨著股價進一步攀升，Snyder 更直言，目前股價「明顯被高估」，並給予 SpaceX「賣出」評級，12 個月目標價僅 115 美元，遠低於 IPO 定價及當前股價。

另一方面，散戶投資人展現空前熱情。Citadel Securities 表示，SpaceX 上市首日創下歷來 IPO 最高散戶下單紀錄。根據 VandaTrack 數據，SpaceX 成為當日散戶買盤最熱絡的個股，淨買盤規模超過輝達 (NVDA-US) 的 3.5 倍。

此外，華爾街 ETF 業者也迅速搶進商機。美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，截至 SpaceX 掛牌當天，已有至少 25 檔與 SpaceX 相關的 ETF 提出申請，其中超過半數為槓桿型或反向產品。

值得注意的是，SpaceX 還握有今年以 600 億美元收購 AI 程式開發平台 Cursor 的選擇權。

Morningstar 分析師 Nicolas Owens 認為，此舉將有助於強化 Grok 模型及開發工具，提升與 OpenAI、Anthropic 及 Google 的競爭力，但相關交易規模龐大，且 SpaceX 尚未揭露 Cursor 的營運數據，仍存在不小不確定性。

隨著 SpaceX 完成掛牌，市場目光也開始轉向 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 巨頭。