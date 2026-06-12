鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-12 20:00

高盛集團在最新的報告中，下調了對明年及未來的原油價格預測。這項調整主要源於對供應端增長強勁以及需求端轉向疲軟的預期。

高盛下調2027年油價預期 因預計供應增加(圖:shutterstock)

高盛目前預計，全球基準布蘭特原油在 2027 年的平均價格將為每桶 80 美元 (先前預估值更高)，而美國西德州原油 (WTI) 的均價則預計降至每桶 75 美元。

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高盛指出，供應端的充足主要來自主要非 OPEC 生產國的產量提升，包括美國、蓋亞那、巴西與委內瑞拉。分析師 Daan Struyven 指出，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 在離開 OPEC 後調高了產量預測，這進一步充實了市場供應。

針對中東局勢，高盛假設波斯灣地區的石油出口將於 8 月底前趨於正常化 (先前預期為 6 月底)，並預計荷姆茲海峽的流量能恢復至戰前水準的 70%。儘管本季面臨每日 500 萬至 600 萬桶的供應短缺，但因戰前的結構性過剩與需求疲軟，市場衝擊已有所減輕。

中國做為全球最大的石油進口國，其需求結構的轉變是價格下調的核心原因。高盛數據顯示，今年 4 月中國的汽油及相關產品消費量年減幅可能高達 20%。

報告分析，這種需求疲軟並非暫時現象，而是由於電動車 (EV) 普及化加速以及鐵路運輸比例提升所帶來的趨勢。高盛估計，隨著中國轉向替代能源的進程加快，約有 10% 的需求疲軟將會持續存在。

儘管預計 2027 年市場將出現每日 350 萬桶的供應過剩，但高盛認為油價仍具備「韌性」，主因是各國需要補充庫存，且波斯灣地區的供應風險溢價依然存在。