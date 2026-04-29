鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-29 17:00

阿拉伯聯合大公國周二 (28 日) 突然宣布，下月起正式退出石油輸出國組織 (OPEC) 及 OPEC + 機制。身為 OPEC 第三大產油國及長期核心成員，這項決定瞬間震動全球能源市場與地緣政治格局。

阿聯政府發出聲明表示，此舉是基於對國家長期戰略、經濟願景及不斷變化的能源結構的全面評估，旨在更有效地滿足國際市場對原油、石化產品及天然氣的迫切需求。

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阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 在接受媒體採訪時進一步解釋說，選擇此時退出主要考慮了當前荷姆茲海峽通行受限的局勢，認為這一時機「正確」且對全球油市影響有限，因海峽受阻限制了出口規模，此時調整政策不會造成市場的劇烈波動。

Mazrouei 特別強調，這是一項基於國家主權的決策，純粹出於政策考量而非政治動機，事先並未與 OPEC 核心成員沙烏地阿拉伯協商。

阿聯這一單方面的「退群」舉動，被廣泛視為對以沙國為首的 OPEC 領導層的直接挑戰，不僅暴露組織內部長期存在的裂痕，更可能標誌著全球石油秩序​​進入了一個分散化博弈的新時代。

深入探究阿聯酋「出走」的動因，經濟利益的驅動佔據主導地位。長期以來，阿聯與沙國在產量政策上存在根本性分歧。沙國傾向於透過減產維持高油價以保障財政平衡，而阿聯則急於在全球化石能源需求見頂前，將石油產能的變現能力最大化。

近年來，阿聯投入巨資擴建產能，目標直指日產 500 萬桶，但在 OPEC 的配額限制下，其實際產量長期被壓制在每日 340 萬桶左右，大量閒置產能無法轉化為實際收入。

俄羅斯天然氣工業股份公司前高階主管 Sergey Vakulenko 分析指出，阿聯希望增產約 30%，這在現有的 OPEC 框架內絕無可能實現。

上海外國語大學中東研究所專家包澄章認為，阿聯尋求自主控製產油量的意志十分堅定，退出機制能讓其突破產量天花板，為阿聯國內經濟多元化和轉型提供急需的資金。

此外，地緣政治的安全焦慮也是重要推手。在美以伊衝突持續外溢背景下，阿聯總統外交顧問 Anwar Gargash 公開批評波斯灣國家對伊朗攻擊的回應軟弱無力，認為波斯灣合作委員會 (GCC) 在政治和軍事層面立場史上最弱。這種對集體防禦機制失效的失望，促使阿聯轉向更為務實和獨立的「單飛」策略。

同時，阿聯擁有通往富查伊拉港的輸油管，使其部分原油出口可繞過可能關閉的荷姆茲海峽，為其脫離 OPEC 後利用地理優勢獲取「戰時溢價」提供了現實基礎。

阿聯退出對 OPEC 無疑是一次沉重甚至致命的打擊。目前，OPEC 控制著全球約 80% 的已探明石油儲量和 36% 的產量，而阿聯的離去將使其失去約 15% 的產能以及一個歷來遵守紀律的關鍵成員。

能源分析機構 Rystad Energy 分析師 Jorge Leon 指出，這意味著 OPEC 調控市場的核心支柱之一被抽離，沙國將難以繼續維繫其他成員國的團結，恐不得不獨自承擔大部分內部履約監督和市場管理的重任。

MST 金融能源研究主管 Saul Kavonic 更發出悲觀預警，稱這可能是「OPEC 終結的開始」，擔心其他對配額不滿的成員國 (如過去退出過的卡達和安哥拉) 會紛紛效仿，引發骨牌效應，從根本上重塑中東地緣政治和全球石油供應體系。

從市場反應來看，消息公佈後國際油價短線急挫後迅速回升，布蘭特原油期貨仍維持在每桶 100 美元上方，這種波動恰恰反映市場對 OPEC 凝聚力下降及未來供應不確定性的擔憂。

業內人士普遍擔心，缺乏 OPEC 這一「央行」式的協調者，未來國際油市波動性將顯著加劇。

值得注意的是，阿聯的「退群」在戰略層面與美國總統川普的能源訴求不謀而合。

川普曾嚴厲指責 OPEC 透過抬高油價「剝削世界」，並將美國對波斯灣的安全庇護與油價掛鉤。

阿聯作為美國在中東的關鍵盟友，此時選擇脫離 OPEC 增產，客觀上有利於壓低油價、緩解美國通膨壓力，因此被部分分析人士視為川普的一次「外交勝利」，這也進一步加劇 OPEC 內部及美阿關係之間的複雜博弈。

展望未來，儘管短期內受荷姆茲海峽封鎖影響，阿聯新增產量難以大規模流向市場，但一旦地緣局勢緩和，這條「遊離於組織之外」的龐大產能將被釋放，對長期油價構成下行壓力。