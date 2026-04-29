鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
阿拉伯聯合大公國周二 (28 日) 突然宣布，下月起正式退出石油輸出國組織 (OPEC) 及 OPEC + 機制。身為 OPEC 第三大產油國及長期核心成員，這項決定瞬間震動全球能源市場與地緣政治格局。
阿聯政府發出聲明表示，此舉是基於對國家長期戰略、經濟願景及不斷變化的能源結構的全面評估，旨在更有效地滿足國際市場對原油、石化產品及天然氣的迫切需求。
阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 在接受媒體採訪時進一步解釋說，選擇此時退出主要考慮了當前荷姆茲海峽通行受限的局勢，認為這一時機「正確」且對全球油市影響有限，因海峽受阻限制了出口規模，此時調整政策不會造成市場的劇烈波動。
Mazrouei 特別強調，這是一項基於國家主權的決策，純粹出於政策考量而非政治動機，事先並未與 OPEC 核心成員沙烏地阿拉伯協商。
阿聯這一單方面的「退群」舉動，被廣泛視為對以沙國為首的 OPEC 領導層的直接挑戰，不僅暴露組織內部長期存在的裂痕，更可能標誌著全球石油秩序進入了一個分散化博弈的新時代。
深入探究阿聯酋「出走」的動因，經濟利益的驅動佔據主導地位。長期以來，阿聯與沙國在產量政策上存在根本性分歧。沙國傾向於透過減產維持高油價以保障財政平衡，而阿聯則急於在全球化石能源需求見頂前，將石油產能的變現能力最大化。
近年來，阿聯投入巨資擴建產能，目標直指日產 500 萬桶，但在 OPEC 的配額限制下，其實際產量長期被壓制在每日 340 萬桶左右，大量閒置產能無法轉化為實際收入。
俄羅斯天然氣工業股份公司前高階主管 Sergey Vakulenko 分析指出，阿聯希望增產約 30%，這在現有的 OPEC 框架內絕無可能實現。
上海外國語大學中東研究所專家包澄章認為，阿聯尋求自主控製產油量的意志十分堅定，退出機制能讓其突破產量天花板，為阿聯國內經濟多元化和轉型提供急需的資金。
此外，地緣政治的安全焦慮也是重要推手。在美以伊衝突持續外溢背景下，阿聯總統外交顧問 Anwar Gargash 公開批評波斯灣國家對伊朗攻擊的回應軟弱無力，認為波斯灣合作委員會 (GCC) 在政治和軍事層面立場史上最弱。這種對集體防禦機制失效的失望，促使阿聯轉向更為務實和獨立的「單飛」策略。
同時，阿聯擁有通往富查伊拉港的輸油管，使其部分原油出口可繞過可能關閉的荷姆茲海峽，為其脫離 OPEC 後利用地理優勢獲取「戰時溢價」提供了現實基礎。
阿聯退出對 OPEC 無疑是一次沉重甚至致命的打擊。目前，OPEC 控制著全球約 80% 的已探明石油儲量和 36% 的產量，而阿聯的離去將使其失去約 15% 的產能以及一個歷來遵守紀律的關鍵成員。
能源分析機構 Rystad Energy 分析師 Jorge Leon 指出，這意味著 OPEC 調控市場的核心支柱之一被抽離，沙國將難以繼續維繫其他成員國的團結，恐不得不獨自承擔大部分內部履約監督和市場管理的重任。
MST 金融能源研究主管 Saul Kavonic 更發出悲觀預警，稱這可能是「OPEC 終結的開始」，擔心其他對配額不滿的成員國 (如過去退出過的卡達和安哥拉) 會紛紛效仿，引發骨牌效應，從根本上重塑中東地緣政治和全球石油供應體系。
從市場反應來看，消息公佈後國際油價短線急挫後迅速回升，布蘭特原油期貨仍維持在每桶 100 美元上方，這種波動恰恰反映市場對 OPEC 凝聚力下降及未來供應不確定性的擔憂。
業內人士普遍擔心，缺乏 OPEC 這一「央行」式的協調者，未來國際油市波動性將顯著加劇。
值得注意的是，阿聯的「退群」在戰略層面與美國總統川普的能源訴求不謀而合。
川普曾嚴厲指責 OPEC 透過抬高油價「剝削世界」，並將美國對波斯灣的安全庇護與油價掛鉤。
阿聯作為美國在中東的關鍵盟友，此時選擇脫離 OPEC 增產，客觀上有利於壓低油價、緩解美國通膨壓力，因此被部分分析人士視為川普的一次「外交勝利」，這也進一步加劇 OPEC 內部及美阿關係之間的複雜博弈。
展望未來，儘管短期內受荷姆茲海峽封鎖影響，阿聯新增產量難以大規模流向市場，但一旦地緣局勢緩和，這條「遊離於組織之外」的龐大產能將被釋放，對長期油價構成下行壓力。
對全球能源進口國而言，這或許意味著供應源的多元化，但短期內仍需忍受戰事引發的高油價陣痛。阿聯這一步棋既是其在大國博弈和區域重組中尋求利益最大化的豪賭，也正式拉開後 OPEC 時代全球能源權力分散化的序幕。