鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-28 17:00

中國國家發展和改革委員會周一 (27 日) 頒布的一項禁令瞬間引爆全球科技與金融圈。該委員會的外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規對外資收購 Ma​​nus 做出禁止投資的決定，並要求當事人立即撤銷該收購交易。

20億美元夢碎！陸發改委禁Meta收購 Manus創辦人做錯什麼？為何北京要雙方「徹底分手」？(圖:shutterstock)

這紙禁令如同一記重錘，直接叫停美國科技巨頭 Meta 打算用 20 億美元左右收購中國 AI 新創公司 Manus 的計畫。這不單單只是一起簡單的商業併購失敗，更是中國首次依據《外商投資安全審查辦法》公開叫停 AI 領域的外資收購案。

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中方最新舉措折射出的是，在 AI 已成為國家核心競爭力與戰略命脈的時代背景下，中國對核心技術出境與數據安全的高度警惕與底線思維。

要理解這個決定的分量，必須將時鐘撥回一年多前。Manus 由蝴蝶效應公司開發，創辦人肖弘畢業於華中科技大學，是一位連續創業者，曾推出過微信公眾號編輯插件「壹伴助手」等廣受歡迎的產品，另一位核心成員季逸超則是業界知名的技術大牛，曾開發輸入法 Rasgueado。

2025 年 3 月，Manus 作為全球首款通用 AI 智能體橫空出世，它不僅僅是一個聊天機器人，而是一個能獨立思考、規劃並執行複雜任務的數位助手，能直接交付完整成果。

2025 年 4 月，Manus 完成了由美國頂級創投 Benchmark 領投的 7500 萬美元 B 輪融資，估值躍升至近 5 億美元，一時風光無限。

然而，危機往往隱藏在巔峰之後。轉捩點出現在 2025 年年中，Manus 開始逐步將總部遷至新加坡，營運主體變更為 Butterfly Effect Pte. Ltd.。

緊接著，Manus 大幅裁減中國國內團隊，120 多名員工中僅保留約 40 名核心技術人員遷往海外，並清空在中國國內的社交帳號，官網也屏蔽中國 IP。這一系列動作被業界形像地稱為「洗澡式出海」，即透過變更註冊地和營運地，試圖剝離中國身份，為後續引入美元資本或進行資本運作鋪平道路。

2025 年 12 月，Meta 宣布收購 Manus，交易金額高達 20 億美元，蕭弘原計畫出任 Meta 副總裁。如果成行，這將是 Meta 史上的第三大併購案。

但這樁交易從曝光之初就充滿爭議。中國監理機關迅速介入，審查從今年 1 月 8 日正式啟動，歷時 109 天。監理機關嚴格依據《外商投資安全審查辦法》、《中國禁止出口限制出口技術目錄》及資料出境相關法規進行全面評估。

儘管 Manus 已將註冊地遷至新加坡，但監管機構採取「實質大於形式」的穿透審查原則。審查認為，Manus 核心演算法與研發團隊源自中國，訓練數據涉及大量境內用戶訊息，這種人員與資產的跨境轉移恐危害國家產業安全與發展利益。

此前，中國商務部已明確表示，企業從事跨境併購須符合中國法律法規，並履行法定程序。

最終，中國發改委周一做出禁止投資這一最高層級的審查結論，要求交易撤銷並恢復至實施前的狀態。

消息公佈後，美國媒體迅速集體反彈。《彭博資訊》、《華爾街日報》等主流財經媒體紛紛指責中國破壞自由市場原則，但這項指控被指具有強烈的雙重標準色彩。

事實上，美國外資投​​資委員會 (CFIUS) 自 1975 年成立以來，頻繁以國安為由否決中資收購，例如阻止智路資本收購南韓晶片商 Magnachip、長期阻撓 TikTok 在美營運等等，甚至往往無需公開具體證據即可實施禁令。

相較之下，中國的外商投資安全審查機制起步較晚，且在此次事件中嚴格遵循了法律程序，給予了雙方充分的陳述和申訴機會。

業內人士指出，美方真正不滿的並非市場自由受損，而是過去只有美國能利用安全審查規則遏制他國企業，如今中國也開始運用類似工具維護自身核心利益，這讓他們感到了不適。

對 Manus 團隊而言，這次挫敗不僅是商業上的巨大打擊，更暴露技術型創業家在政治與地緣風險判斷上的致命弱點。

肖弘與季逸超在技術上極為敏銳，但在中美博弈加劇的宏觀環境下，他們顯然低估 AI 技術的主權屬性與監管底線，試圖透過簡單的變更註冊地來規避審查，最終未能蒙混過關，反而讓自己陷入了兩難。

此外，撤銷這筆交易本也面臨極為複雜的挑戰。Meta 先前已支付大約 20 億美元必須退回，雙方必須解除股權交割，且 Meta 必須證明其系統中已徹底刪除源自 Manus 的代碼與資料。

上述過程被法界人士形容為「從蓋好大樓裡精準取回幾千塊磚頭」，技術操作難度極大。若無法徹底合規撤銷，相關方恐面臨巨額罰款、業務限制，甚至個人追責。

Manus 事件為所有 AI 及敏感產業的創業者劃下一條清晰的紅線，也就是科技突破可追求全球市場，但核心能力不能隨意賣身。

在中美科技競爭中，中國靠著工程師紅利與基礎設施優勢在應用層尋求突破，若頂尖計畫剛嶄露頭角就被海外巨頭高價收割，將嚴重削弱國家的長期創新動能。

這次中國發改委出手，既是「掐尖」風險的防範，也向市場傳遞了開放環境需要安全邊界的明確信號，唯有平衡發展與安全，才能建構永續的產業生態。

對 Meta 而言，這筆交易告吹或許也避免了在估值可能縮水後的過度支出，但祖克柏的全球化佈局無疑地遭遇了新的地緣政治路障。

回顧整起事件，很多人最初可能覺得疑惑：一家新加坡公司被美國收購，中國憑什麼管？答案就在於「實質重於形式」。

Manus 雖然換了殼，但其核心技術的根、核心團隊的人、以及訓練資料的來源，都深深紮根於中國。根據《外商投資安全審查辦法》，對於影響或可能影響國安的外商投資，國家有權進行審查。當一項投資活動雖然在境外發生，但其效果實質影響境內安全時，中國法律自然擁有管轄權，這並非所謂的「長臂管轄」，而是維護國家主權與安全的正當之舉。

這起事件也標誌著中國在科技領域的監管思維發生重要轉變。

過去，對於新創企業出海，監管相對寬容，但在 AI 成為大國博弈焦點的今天，監管必須更加精細和嚴格。AI Agent 不僅僅是軟體，它是下一代的「作業系統」入口，一旦這種能力連接到 Meta 的全球平台，進入辦公、社交、程式碼生產等核心場景，它就不再是一個單純的商業產品，而是可能成為別國手中的基礎設施武器。

讓一個骨子裡流著中國血液、掌握中國核心數據與演算法的 AI，變成美國科技巨頭的戰略資產，這本身就是巨大的安全隱憂。

從創業神話到監管折戟，Manus 的 300 天給所有心懷全球化夢想的科創企業上了一課。你可以去新加坡，可以去美國，可以在全球市場大展拳腳，但你必須清楚你的根在哪裡，你的底線在哪裡，技術可以無國界，但工程師有祖國，資料有主權，試圖透過「洗澡」來規避監管，最終只會被監管的洪流淹沒。