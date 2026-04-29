鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-29 15:30

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 周二 (28 日) 拋出震撼彈，表示計劃於 5 月 1 日正式退出石油輸出國組織(OPEC)，並將在退出後增加產量。

雖然此舉有助於壓低全球油價，但實際情況仍取決於伊朗戰爭的發展、全球原油供應狀況，以及對波斯灣關鍵要道荷姆茲海峽的控制權。

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約翰霍普金斯大學應用經濟學教授 Steve Hanke 指出：「現在應持有原油多頭部位。」他提到，油價已回升至接近 4 月 8 日美國與伊朗達成停火協議時的水準。

布蘭特原油價格周二上漲逾 5%，逼近每桶 104 美元，而 4 月 7 日的價格約在每桶 109 美元。

Hanke 表示：「目前的情況是庫存正以極快速度耗盡，最終必須回補。」

這代表全球可能在月底前見到強勁的油價，即使荷姆茲海峽重新開放，油輪從波斯灣出發到抵達目的地，仍有四至六周的航運空窗期。

曾於 2008 年至 2014 年擔任阿聯財務諮詢委員會成員的 Hanke 分析，伊朗戰爭暴露了一個新現實：波斯灣油田的安全性已不如戰前。這意味著該地區產油國將傾向在資源還能掌握時，儘快開採並出口。

Hanke 說：「沒人願意受制於 OPEC。」雖然阿聯近年來因生產配額問題與 OPEC 不合，但他認為伊朗戰爭可能是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

阿聯能源部對此舉解釋為：「調整產業政策以增強因應市場動態的靈活性，同時繼續以審慎負責的態度，為市場穩定做出貢獻。」

阿聯並非首個退出 OPEC 的成員國，卡達早在 2019 年就退出，過去也有一些國家退出後又選擇回歸。然而，阿聯選在油市的關鍵時間點宣布退出，勢必帶來重大影響。

根據國際能源總署 (IEA)4 月石油報告，阿聯 2 月石油產量為每日 364 萬桶，占 OPEC 總產量 2982 萬桶的 12% 左右。自伊朗戰爭爆發以來，波斯灣地區產量已減少。如果能不受成員國規範自行增加產量，阿聯將擁有更大的靈活性。

GlobalData 旗下 TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 認為，阿聯現在退出 OPEC，顯示出該國擔憂荷姆茲海峽的問題短時間內難以解決。「沒人願意在生產上受到束縛，因為大家都需要收入。」

無論伊朗戰爭何時結束，組成阿聯的七個大公國都面臨龐大的重建財務需求，以彌補荷姆茲海峽封鎖造成的經濟損失。產量越多，油價下跌的壓力就越大。

Panmure Liberum 能源分析師 Ashley Kelty 說：「這顯示 OPEC 影響力已大不如前，目前委內瑞拉已成為美國事實上的傀儡，而且美國現已是全球調整產量的『邊際生產者』(swing producer)。阿聯退出後，將能與美國建立更緊密的連結，並從中受益。」