鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 20:00

泰國司法部假釋委員會周三 (29 日) 達成最終決定，批准前總理塔信 (Thaksin Shinawatra) 的假釋申請，並定於 2026 年 5 月 11 日將其從曼谷孔普雷中央監獄 (Klong Prem Central Prison) 釋放。

現年 76 歲的塔信因符合高齡及患有慢性疾病的囚犯類別，委員會決定豁免其佩戴電子監控手環 (EM)。儘管懲教署的小組委員會在審查初期曾建議佩戴手環直至刑滿，但司法部級別的委員會在最終審核時考量其健康狀況與年齡後，決定不強制執行此項要求。

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塔信獲釋後仍需接受為期 4 個月的緩刑监管，預計於 2026 年 9 月 9 日正式服刑期滿並獲得自由。在假釋期間，他必須遵守以下規定：

報到義務：獲釋後三天內必須向緩刑官報到，並按指示定期報到直至刑期結束。

居住限制：必須居住在向當局申報的指定住所，即位於曼谷邦普拉區 (Bang Phlat) 的西那瓦家族宅邸「燦松拉」(Ban Chan Song La)。

塔信在 2023 年結束流亡回國後，原先因貪污與濫權被判處 8 年徒刑，隨後獲得泰王赦免減刑至 1 年。根據《懲教法》，塔信已服滿三分之二的刑期，且因展現良好的復健與行為改善、再犯風險低，符合假釋資格。此前，最高法院曾於 2025 年裁定他在警察醫院留醫的時間不計入合法拘押，因此他隨後進入監獄補足剩餘刑期。