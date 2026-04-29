〈焦點股〉前鼎、光聖Q1營收亮眼無懼關禁閉 盤中上揚漲超過半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-29 13:32

光通訊股前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 第 1 季營收亮眼，雖然近期處於處置期，但因持續受惠美國四大雲端服務供應商 (CSP) 需求強勁，市場對其光通訊 AI 伺服器應用預期不變下，前鼎今日股價開高走高勁揚逼近漲停，光聖則是開低走高，漲幅超過半根停板，股價也重回 2,000 元大關。

前鼎、光聖Q1營收亮眼無懼關禁閉，盤中上揚漲超過半根停板。(圖：shutterstock)

前鼎在今 (2026) 年第 1 季營收 2.65 億元、季增 45%、年增 25%，成長幅度顯著，繳出亮眼的成績單，公司目前持續開發 ELS(外部雷射光源)，已完成客戶樣品驗證，預計今年將會以送樣及初期導入的小量生產，也配合客戶需求準備產能，預計在明 (2027) 年逐步放量，並隨著 CPO(矽光子) 產業一同成長。

‌



光聖則是第 1 季營運強勁，受惠於 AI 資料中心建置需求，累計首季營收 27.06 億元、年增 28.57%。法人估第 1 季 EPS，有望上看 8-9 元，創單季歷史次高，且訂單能見度已達第 3 季。