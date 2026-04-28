台股今 (28) 日早盤在權值電子股激勵下，推升大盤一度重返 4 萬點，盤中在高檔震盪來回測試下，指數小漲百點。光通訊股近期雖漲多遭賣壓修正，今日盤面多檔回神，包括前鼎 (4908-TW)、東典光電 (6588-TW) 在外資已連 5 買加持下開高走高，盤中攻上漲停板，領多檔矽光族群上揚。