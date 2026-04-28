鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (28) 日早盤在權值電子股激勵下，推升大盤一度重返 4 萬點，盤中在高檔震盪來回測試下，指數小漲百點。光通訊股近期雖漲多遭賣壓修正，今日盤面多檔回神，包括前鼎 (4908-TW)、東典光電 (6588-TW) 在外資已連 5 買加持下開高走高，盤中攻上漲停板，領多檔矽光族群上揚。
盤面上，今日光通訊族群除了前鼎、東典光電，包括三五族光通訊股環宇 - KY(4991-TW) 盤中也點燈漲停。
此外，近期遭關禁閉的光環 (3234-TW)、光聖 (6442-TW) 漲逾 8-9%，眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW) 漲幅也一度超過半根漲停。其他如華星光 (4979-TW)、聯鈞 (3450-TW) 漲幅也有 3-4%。
法人表示，光通訊股多檔股價創高後，近期因籌碼較凌亂，出現轉弱訊號，有多檔遭列入禁閉、注意股警示，包括龍頭股聯亞 (3081-TW)、光聖，分別跌破 10 日、月線，投資人需留意股價拉回修正。
但光通訊產業、AI 伺服器仍是未來產業趨勢，若股價有拉回，投資人可搭配第 1 季財報及 3 月營收狀況，擇優分批切入布局。
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