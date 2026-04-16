鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 12:46

隨著 AI 產業對資料傳輸速度要求遽增，相較傳統以「電」傳輸，光通訊產業開啟算力時代新紀元，矽光子 (CPO) 更被市場點名為潛在的關鍵技術。今 (16) 日光通訊股如眾達 - KY(4977-TW) 開高隨即亮燈漲停，股價攻上 200 元大關，華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW) 在盤中也雙雙亮燈漲停。

輝達 (NVDA-US) 正將矽光子與共封裝光學，視為 AI 資料中心發展的下一代基礎核心，旗下產品交換器將光學元件整合至交換器晶片附近，以降低高速傳輸下的功耗與訊號損耗，透過矽光技術提升整體頻寬密度。

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眾達 - KY 主要深耕高速光收發模組，受惠 AI 資料中心與傳輸升級，為光通訊關鍵廠商，除了光通訊外，在低軌衛星領域，眾達也積極布局高速率傳輸產品，有望隨衛星通訊滲透率提升而受惠，主要著力點在於資料傳輸的高頻寬需求。

華星光則是因 AI 伺服器帶動的高速光通訊與矽光子中長線題材，加上公司近期月營收頻頻改寫歷史新高，市場對未來幾季成長性預期偏多，盤中在搭大單敲進下攻上漲停板，成交量暫報 3.2 萬張較前日增加 2 萬張。

前鼎旗下產品涵蓋雷射二極體、受光二極體封裝及各式光傳輸模組，受惠 AI 資料中心高速傳輸、矽光長線趨勢，有望持續受惠訂單續增，挹注業績持穩成長。