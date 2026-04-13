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分析師表示，近期美國光通訊大廠 Lumentum 及大規模雲端服務商對其光學組件的需求正在加速成長，目前訂單量已可排至 2028 年，且目前看不到需求見頂跡象，台廠光通訊股隨著需求放大，有望持續受惠訂單續增，挹注業績持穩成長。