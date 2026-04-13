鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊股統新 (6426-TW)、前鼎 (4908-TW) 受惠於光通訊需求加溫，加上 3 月營收亮眼，包括統新 3 月營收達 6,567 萬元，月增 77.3%、年增 70.04%，創單月歷史同期新高，前鼎 3 月營收 9,076 萬元、月增 16.98%、年增 5.97%，雙雙繳出年月雙增、近期在外資買進加持下，今 (13) 日開高後雙雙亮燈攻上漲停板。
光通訊濾光片廠統新，近期因客戶對濾光片拉貨力道明顯增強，加上目前訂單能見度維持高檔，推升 3 月營收寫同期新高，第 1 季營收年增達 56.07%，公司也看好第 2 季營收可望延續成長走勢。
統新表示，3 月營收成長主要受惠基礎建設市場、寬頻市場及民間市場需求逐步推進，帶動整體接單與出貨表現回溫，今年成長主軸則聚焦雲端市場與美國 BEAD 通訊基礎建設兩大動能。
前鼎則同為光收發模組製造與封裝廠，旗下產品涵蓋雷射二極體、受光二極體封裝及各式光傳輸模組，受惠 AI 資料中心高速傳輸、矽光 (CPO) 長線趨勢，市場持續維持正面評價。
分析師表示，近期美國光通訊大廠 Lumentum 及大規模雲端服務商對其光學組件的需求正在加速成長，目前訂單量已可排至 2028 年，且目前看不到需求見頂跡象，台廠光通訊股隨著需求放大，有望持續受惠訂單續增，挹注業績持穩成長。
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