鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-29 15:49

密集的交通網絡，讓北北基桃形成龐大的共同生活圈，而雙北的高昂房價，也驅動許多預算有限的青年族群，外擴至周遭縣市購屋置產；房仲業者依聯徵中心的貸款數據統計，2025 年北台灣生活圈中，40 歲以下青年購屋貸款量最多的行政區，發現桃園市的中壢、桃園、龜山勇奪前三名。

而桃園市的中壢、桃園、龜山都在 2025 年的 40 歲以下青年購屋貸款有 1800 件以上的貸款量。同時，除了霸榜前三名的中壢、桃園、龜山外，桃園大園區也以 1445 件的 40 歲以下青年購屋貸款量位居第 8，合計桃園市共有 4 個行政區上榜。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園市人口長期呈現淨移入，剛性需求強勁，加上房價相對雙北實惠不少，吸引許多年輕首購的通勤族群遷入。其中，中壢區坐擁高鐵、機捷與台鐵等大眾運輸工具，成為北漂族考量購屋時重要的交通優勢；桃園區則因行政與商業核心地位，帶動強勁就業與機能。這兩區都有不少重劃區的新屋供給，及便利的生活機能與完善的規劃，因此受到許多當地青年及雙北外溢族群的喜愛。

至於龜山區，陳金萍指出，受惠於 A7 重劃區的開發，加上有機捷可通往雙北，且鄰近林口長庚醫院，又有華亞科技園區的就業人口支撐，當地房市剛性需求強勁。而大園區受惠於桃園航空城的發展計畫，加上國 2 甲線通車與機捷 A15、A16 站的開發，大幅提升聯外交通的便利性。此外，受惠於客運園區相對親民房價與青埔商圈的外溢效應，吸引大量產業進駐與帶動人口移入。儘管 2025 年全台房市交易熱度有明顯降溫，但大園區的青年貸款戶數卻較 2024 年逆勢成長 33.5%，區域發展動能十足。

而新北共 6 個行政區上榜，居北北基桃之首。陳金萍表示，新北市自住人口眾多，區域建設完善，以及受惠於北市購屋族群外溢，剛性需求強勁。其中，土城區為 2025 年新北市青年貸款戶數最多的一區，且較 2024 年成長 20.7%。土城區近年來隨著暫緩重劃區發展漸成熟，在生活機能與交通條件完備下，加上房價相對其他蛋黃區親民，因此吸引不少新婚家庭與小資族群移入，成為新北近年房市熱區。

至於榜上房價最親民的屬淡水區。陳金萍分析，雙北市中心的房價高昂，淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，甚至比部分桃園地區還要實惠。對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛，購屋負擔較輕。