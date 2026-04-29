鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 11:00

美國國會眾議院撥款委員會周二 (28 日) 公布「2027 財年國家安全、國務院及相關計畫撥款法案草案」，首次要求美國國務院就中國 AI 發展提交詳細評估報告，此舉被視為美國國會進一步加碼對中國科技競爭與防範的最新動作。

首次！美眾議院將立法要求全面性評估陸AI發展 欲摸底誰是中國AI老大(圖:shutterstock)

香港《南華早報》報導，根據上述草案，美國國務院必須在法案頒布後 180 天內向國會提交一份關於中國 AI 發展的綜合報告，報告不僅涵蓋「中國在先進 AI 上取得的整體進展」，還要求利用獨立、公開可用的基準，分析中國在實現自主研究能力，以及無人類干預情況下自我性能提升方面的進展，並跟同期美國 AI 系統進行對比分析。

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作為負責起草審議聯邦政府年度支出法案的核心機構，美國眾議院撥款委員會在草案中強調，美國在 AI 領域的領先地位是「國安和經濟繁榮的關鍵支柱」。

此外，報告還必須列出「中國 AI 領域的領導者」，以及美中兩國在「AI 安全、倫理考量及安全風險方面的路徑差異」。

報導指出，這是眾議院撥款委員會首次在其外交事務撥款議程中納入涉中 AI 條款。

除要求國務院提交報告外，該委員會還打算資助一項獨立倡議，用於「制定針對外國對手在先進 AI 發展方面的地緣政治戰略與驗證框架」，並推動形成「潛在國際協議的驗證機制」。

依據美國立法流程，該草案若獲眾議院撥款委員會批准，將提交眾議院全體審議，並與參議院版本協調統一後，送交總統簽署成為法律。

這一系列立法動作正值美國不斷強化與中國 AI 競爭之際。美國總統首席科學與技術顧問 Michael Kratsios 日前惡意渲染所謂「總部位於中國」的外國實體對美國先進 AI 系統實施「蒸餾」，並「竊取美國的專業技術與創新成果」。

上周三 (22 日)，美國眾議院外交事務委員會通過 20 項新的出口管制措施，擬進一步限制中國獲取美國技術，並阻止中國晶片製造商獲得先進半導體製造設備。

眾議院外交事務委員會也在近期兩黨一致支持一項法案，擬建立識別「竊取美國 AI 模型核心技術特徵」的外國主體並對其實施制裁，提案發起人更直指中國，而部分與美國政府合作的企業如 OpenAI 和 Anthropic，也附和指控中國企業透過「蒸餾」技術來迭代優化自身模型。