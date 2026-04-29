鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-29 16:40

不滿遭指受伊朗「羞辱」！川普反擊德總理開戰無方論 痛批德國經濟表現糟

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 向來堅定支持跨大西洋關係，日前卻批評美國總統川普處理伊朗戰爭的方式，甚至表示美國談判代表正遭受伊朗談判策略的「羞辱」，川普立即在社群媒體上回擊。

‌



隨著這場引發全球能源動盪的衝突進入第三個月，歐洲對中東戰火日漸不滿，跨大西洋關係也趨於緊張。

梅爾茨周一在德國西部向一群學生演講時表示，他不理解美國的退場策略，並稱讚德黑蘭談判代表表現得「非常高明——或者該說是非常高明地選擇不談判」。

對此川普周二 (28 日) 在社群媒體 Truth Social 發文回擊：「德國總理梅爾茨認為伊朗擁有核武也沒關係。他根本不知道自己在說什麼！如果伊朗擁有核武，整個世界都將被綁架。」

川普反駁，他對伊朗核計畫的施壓是「其他國家或總統早就該做的事」。他進一步抨擊：「難怪德國無論在經濟或其他方面的表現都如此糟糕！」

梅爾茨表示：「這類衝突的問題始終在於你不能只是進入，你還必須能退出。我們在阿富汗 20 年的經驗中痛苦地看到了這一點，在伊拉克也是如此。」

雖然德國一直是美國與以色列最忠實的盟友之一，但梅爾茨對這場伊朗戰爭卻給了直言不諱的評價。這番批評也與他過去親以色列的鷹派立場大相徑庭，去年當以色列軍隊開始對伊朗進行轟炸時，梅爾茨曾表示以色列「是在為我們所有人做骯髒的工作」。德國一直是以色列最大的武器供應國之一。

然而，美以對伊朗開戰導致油價飆升，而德國與其他歐洲國家仍未從新冠疫情與俄羅斯入侵烏克蘭所引發的經濟危機中恢復。在伊朗戰爭影響下，德國經濟部已將今年的經濟成長預測砍半至 0.5%。

梅爾茨上個月訪問白宮時，川普曾因西班牙反戰立場威脅要切斷與該國的貿易。當時梅爾茨在川普斥責歐盟成員國時保持沉默，川普還曾在會中讚揚德國，表示德國是「受人尊敬的國家」，並表示「與該國、特別是現在與這位領導人關係非常好」。