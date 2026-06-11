IPO前夕積極參政 Anthropic籲強制AI安全測試 改革失業保險系統

鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 08:50

人工智慧新創公司 Anthropic 在籌備首次公開發行股票 (IPO) 之際，正式向美國國會提出一系列 AI 監管建議，呼籲政府建立更嚴格的安全規範，包括要求最先進的 AI 模型接受獨立第三方安全測試，同時警告若聯邦政府無法制定完善法規，不應禁止各州自行推動 AI 監管措施。此外，Anthropic 也首度公開呼籲美國政府升級失業保險系統，以因應未來可能出現的大規模 AI 取代人力風險。

（圖：REUTERS/TPG）

Anthropic 周三 (10 日) 發布政策聲明指出，美國國會不應僅以聯邦法規取代各州 AI 法案，除非所制定的聯邦法能夠有效處理所謂的「災難性 AI 風險(Catastrophic AI Risks)」。公司認為，面對能力快速提升的生成式 AI 系統，政府應建立明確且具強制力的安全框架。

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這項立場直接回應美國總統川普近期推動的 AI 立法方向。川普一直主張由聯邦政府建立全國統一的 AI 監管制度，以取代各州各自為政的法規架構，避免企業面臨不同州之間不一致的監管要求。

Anthropic 則認為，如果聯邦法規不足以應對高階 AI 可能帶來的國安、網路安全、生物科技及經濟風險，各州仍應保留立法權限，避免監管出現真空。

除了反對全面排除州級監管外，Anthropic 也要求國會強制規定 AI 企業在推出最強大的模型前，必須接受獨立第三方安全測試與風險評估。公司表示，部分前沿模型未來可能具備執行複雜網路攻擊、協助研發危險生物技術，甚至影響關鍵基礎設施運作的能力，因此有必要建立類似藥品、航空及核能產業的安全驗證制度。

此次政策倡議正值 Anthropic 積極籌備 IPO 之際。市場普遍預期，Anthropic 將成為近年最具指標性的科技企業上市案之一。若順利掛牌，不僅可能成為 AI 產業的重要里程碑，也可能改變美股主要指數權重配置、資金流向以及市場對 AI 投資熱潮的評價標準。

不過，Anthropic 想推動相關法案，仍必須爭取川普政府支持，而雙方關係過去一年並不融洽。

今年稍早，Anthropic 拒絕讓美軍使用其 AI 模型執行國內監控任務及全自主武器系統開發，引發川普政府不滿。隨後美國政府將 Anthropic 列入國家安全黑名單，相關措施預計於今年稍晚正式生效。

然而根據《路透》本月 5 日報導，美國政府內部部分部門已開始重新評估相關措施，雙方關係出現緩和跡象。外界認為，隨著 Anthropic 逐步成為美國 AI 產業的重要代表企業，華府可能不願進一步升高與其對立。

Anthropic 此次提交的政策建議另一項焦點，是 AI 對勞動市場的潛在衝擊。

公司呼籲國會及各州政府盡快升級失業保險系統與相關社會安全網機制，以因應未來可能出現的 AI 驅動裁員潮。

Anthropic 指出，目前美國失業救濟系統所使用的技術架構相當老舊，並未做好面對大規模勞動市場衝擊的準備。若未來 AI 大幅提升企業生產力，導致部分工作被自動化取代，現有制度可能難以迅速處理大量失業申請案件。

這項警告也反映美國民眾對 AI 發展的憂慮。根據 Reuters/Ipsos 本周完成的最新民調，約 50% 的美國民眾擔心，AI 未來可能導致自己或家庭成員失業。

近年來，包括 Anthropic、OpenAI、Google、Meta 及微軟等企業持續加速開發更強大的生成式 AI 模型，市場對 AI 創造經濟價值的期待持續升高。然而，從就業衝擊、資訊安全到國家安全等問題，也逐漸成為監管機構關注焦點。

分析人士指出，Anthropic 此次同時提出 AI 安全測試、州級監管權限以及失業保障改革等多項政策建議，顯示該公司正試圖在 IPO 前建立「AI 安全領導者」形象，並爭取在美國未來 AI 監管框架制定過程中的話語權。