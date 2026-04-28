鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 18:00

在面臨嚴峻成本危機的背景下，全球多家航空公司周二 (28 日) 再度大幅上調 5 月航線燃油附加費，部分熱門航線漲幅甚至超過 60%，長途航線附加費創近年新高。這一輪全球性漲價潮與航班削減行動，直接導火線是美以伊衝突導致的荷姆茲海峽封鎖危機。

作為全球約五分之一油氣運輸的咽喉要道，荷姆茲海峽受阻引發國際油價劇烈飆升，布蘭特原油價格從 3 月初的每桶不到 80 美元上衝至 3 月中的 118 美元以上，而航空燃油價格漲幅更為驚人，從 2 月每桶約 96 美元飆升至 3 月 197 美元。

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燃油作為航空公司最大的剛性成本支出，佔比高達 30% 至 40%，巨大成本壓力迫使全球航空業者將負擔轉嫁給消費者。

亞洲航司在此次漲價潮中動作特別激進，日本航司漲幅顯著，全日空自 5 月起，將中國至日本航線燃油附加費由 275 元上調 166 元至 441 元，漲幅超 60%，日本航空與全日空往返香港航線的附加費調至每程 700 港元以上，往返歐美長途航線與全日空往返香港航線的附加費調至每程 700 港元以上，往返歐美長途航線更上調至 186 萬元。

南韓航司同樣大幅提價，大韓航空 5 月國際航線燃油附加費單程為 7.5 萬至 56.4 萬韓元，較 3 月最高增長約 5 倍，韓亞航空也啟動歷年最高收費標準。

在中國，春秋航空發布通知，5 月韓國出發航線​​實施階梯式加價，不同里程航段的燃油費均有不同程度上調，而中國國內航線燃油附加費在 4 月 5 日率先上調，800 公里以下航段由 10 元升至 60 元，800 公里以上航段由 20 公里上升 120 元。

歐洲航司同樣承壓，漢莎航空宣布將在 5-10 月取消約 2 萬架次航班，並停飛部分低獲利航線以止損。

除加徵燃油費，削減運能成為航司轉嫁成本的普遍途徑。自 3 月下旬以來，美國聯合航空、紐西蘭航空、越南航空等業者紛紛宣布削減定期航班。

紐西蘭航空在 5 月初前削減約 1,100 架次航班，預計影響 4.4 萬名旅客；泰國亞洲航空則宣布將在 5 月至 6 月削減約 30% 的航班。這對即將到來的五一長假出行造成了直接衝擊，不少旅客趕在調價前集中出票導致預訂量激增，但同時也出現了大量航班取消的情況。

航班管家數據顯示，4 月上旬已有多條中國至東南亞航線取消全部航班，如西安至普吉島、重慶至普吉島等，且 5 月的取消率進一步攀升，大洋洲航線如武漢至悉尼、廣州至達爾文等，4 月取消率已超 50%。

針對受影響的旅客，中國航空運輸協會表示，退改簽不收取任何費用，航司需多通路推送調整資訊以保障權益。

國際航空運輸協會 (IATA) 已在 4 月 17 日警告，中東戰爭恐導致航空燃油配給措​​施啟動，歐洲最快可能在 5 月底開始取消航班，呼籲各國政府制定應對方案。