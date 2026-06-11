美伊連兩天交火！伊朗全面封閉荷姆茲海峽 布蘭油飆逾2.2%突破95美元 金價連跌三天

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 08:50

美伊軍事對峙急劇升溫，全球能源市場應聲震盪，美國 WTI 原油周三 (10 日) 收漲逾 2%，今 (11) 日早盤再漲 4%，突破每桶 93 美元，布蘭特原油持續期貨合約價格亦漲破 95 美元。

(圖:shutterstock)

國際金價在亞洲早盤交易中也向下下跌，現貨黃金下跌 0.3% 至每盎司 4057.60 美元，一度跌逾 1%，現貨白銀也一度跌深逾 2%。

‌



美軍中央司令部在美東時間周三 (10 日) 表示，已連續兩天對伊朗境內「多個」目標發動「自衛性打擊」，回應伊方「無端持續侵略」。此輪攻擊是為報復阿曼附近美軍直升機被擊落後的空襲而來。

作為回應，伊朗對巴林、約旦及科威特的的美軍設施實施報復性打擊。

伊朗官媒今 (11) 日凌晨 3 點 40 分左右報導指出，伊朗發射無人機，連續第二天襲擊位於巴林的美軍第五艦隊。

另據《Press TV》等媒體報導，伊朗已宣布封鎖荷姆茲海峽，禁止包括商船在內的所有類型船隻通行。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，已在荷姆茲海峽攻擊兩艘試圖闖關的船隻。

自 2 月下旬美以伊衝突爆發以來，伊朗曾透過收取過路費與政府協議允許部分船隻通行，如今實質封鎖進一步延長，擾亂原油、燃料與天然氣供應。

美國總統川普周三則在 Truth Social 上發文指出，美軍協助「200 多艘商船」駛離海峽，「超過 1 億桶原油」進入市場，並強調控制海峽的是「美國，而非伊朗」，伊朗則表態將堅決抵制任何威脅。

諮詢機構 Rystad Energy 地緣政治分析主管 Jorge Leon 指出，未來幾天將決定外交能否重掌主導權，或是衝突進入更持久升級循環，在停火維持的「證據更明確前，油價波動可能仍居高不下」。