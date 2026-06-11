伊軍宣布關閉荷姆茲海峽！川普：已跟伊朗官員通話 過往協議是「史上被違反得最嚴重的協議」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 08:22

美伊軍事對峙急劇升級，伊朗武裝部隊哈塔姆 · 安比亞中央司令部及伊斯蘭革命衛隊海軍週四 (11 日) 相繼發表聲明，宣布即日起關閉荷姆茲海峽，禁止包括油輪、商船在內的所有船隻通行，直至另行通知。

(圖:shutterstock)

上述聲明中警告，任何試圖接近或通過海峽的船隻「都將受到攻擊」，視為「與敵方合作」。

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此舉是對美軍最新一輪打擊的強烈回應。美軍中央司令部在美東時間周三 (10 日) 表示，已對伊朗境內多個目標實施「自衛性」打擊，鎖定南部防空系統、雷達及無人機指揮單位。

美國總統川普受訪時表示，美軍戰機正在伊朗領空執行任務，他已與伊朗官員「直接通話」，對方要求停止打擊。

他並聲稱「轟炸很快就會停止」，但也保留恢復轟炸的可能，並批評過往停火協定是「史上被違反最嚴重的協定」。

然而，伊朗高層官員隨後否認有任何官員與特朗普通話。