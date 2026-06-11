荷姆茲海峽再遭封鎖！美伊戰爭衝擊外溢引爆「超級擠壓」 銅鋁供應緊繃恐延續數年

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 15:30

外媒最新報導，隨著美伊戰爭進入百日，中東地緣風險正從能源領域外溢至工業金屬市場，銅與鋁同步出現供應收緊與價格上行的疊加效應，企業與分析人士普遍預期，這種緊張狀態恐延續數年。

(圖:shutterstock)

英國《金融時報》報導，銅價目前逼近歷史收盤高位，鋁價更升至四年來最高水平。需求端主要受資料中心、電網建設及電動車擴張驅動，銅廣泛用於電力傳輸，鋁則應用於伺服器機架。

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然而，供應體系卻因荷姆茲海峽運輸受阻及區域衝突加劇而受創，形成明顯供需錯配。

南非礦商 Valterra Platinum 執行長 Craig Miller 表示，能源轉型與 AI 發展將持續推高金屬需求，但供應成長顯然無法匹配擴張速度。

中東衝突連鎖反應並不局限於金屬本身。布蘭特原油從每桶 72 美元漲至百美元之上，推高農工產品成本，小麥、玉米及塑膠、瀝青等紛紛漲價。

礦業領域，柴油價格上升直接抬高開採成本，銅、鎳生產所需的關鍵原料硫酸價格也隨之飆升。

根據諮詢機構 Wood Mackenzie 測算，硫磺供應中斷恐導致剛果民主共和國減產多達 12.5 萬噸銅。

摩根士丹利分析師 Amy Gower 則指出，智利約 20 萬噸產量亦面臨風險，且受擾礦山復產周期較長。

高盛也將美國以外市場的銅礦年產量缺口預測從 6 萬噸大幅上調至 64 萬噸，並將年底銅價預期提高 10% 至每噸 13735 美元。

鋁市同樣受創。中東佔全球精煉鋁產量近 10%，伊朗基礎設施受損加上荷姆茲海峽運輸受限，導致氧化鋁原料難以及時供應，迫使 Alba、EGA 等主力生產商削減產量。

HSBC 全球大宗商品首席經濟學家 Paul Bloxham 將此定義為「超級擠壓」，不同於以往需求擴張主導的超級周期，本輪上漲主要源於供應中斷，對銅、鎳、鋁等能源轉型關鍵金屬構成利好，但也意味全球經濟承受「巨大的負面供應衝擊」。

長期以來行業投資不足亦是關鍵。Pan African Resources 執行長 Cobus Loots 指出，自 2000 年代初以來資本紀律抑制了新礦開發，「現在必須在某種程度上迎頭趕上」。