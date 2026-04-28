鉅亨網新聞中心 2026-04-28 15:40

空中計程車商業化又邁出關鍵一步。美國航空新創公司 Joby Aviation (JOBY-US) 週一（27 日）在紐約市完成史上首次點對點電動垂直起降飛行器（eVTOL）演示飛行，成功打通甘迺迪國際機場與曼哈頓直升機停機坪之間的空中走廊，計劃最快於 2026 年下半年正式載客營運。

此次演示飛行由 Joby Aviation 旗下飛機（型號 N545JX）執行，往返於甘迺迪國際機場與曼哈頓市中心直升機停機坪網路，以及西 30 街 Blade Air Mobility 直升機停機坪之間。

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目前從曼哈頓陸路前往甘迺迪機場，視路況需耗時 60 至 120 分鐘，而 eVTOL 飛行僅需 7 分鐘，效率提升幅度驚人。

低噪音與零碳排放是這款飛機的核心競爭優勢。Joby Aviation 首席產品官 Eric Allison 強調：「這是一架零排放飛機，往返於甘迺迪機場之間，且噪音極低。」

他表示，這項技術能開拓傳統直升機難以進入的市場，有些地區居民不歡迎直升機降落，但 eVTOL 因其安靜特性有望改變這一局面。

Allison 更描繪未來願景：乘客只需透過 Uber 應用程式預訂，便能以時速 200 英里飛抵機場。他說：「你會希望它離你更近，這對整個行業至關重要。」

受利多消息刺激，Joby Aviation 股價周一上漲 6.35%，收報每股 9.04 美元，總市值達 88.88 億美元。不過，該股年內累計跌幅仍高達 37%。

Joby Aviation 於 2025 年收購了直升機預訂服務 Blade Air Mobility 的客運業務，取得其乘客資源與曼哈頓直升機場網路。

Allison 透露，演示飛行當天，原本在候機的 Blade 乘客看見 Joby 飛機降落，紛紛詢問能否改搭，「這正說明大家對這件事充滿熱情。」

在商業化進程上，Joby Aviation 的 FAA 適航認證仍在審核階段，首架符合標準的量產機目前正進行測試。

競爭方面，英國對手 Vertical Aerospace 正積極研發 Valo 飛機，目標搶進歐洲市場，並已與美國航空、維珍航空等大型航空公司結盟。

Joby Aviation 則擁有達美航空、維珍航空及日本全日空等策略夥伴。