鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-28 15:50

隨著美伊談判進展寥寥，全球原油供應鏈正面臨嚴峻考驗。由於市場擔憂荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的供應流持續受限，並引發對全球原油市場長期中斷的恐懼，國際油價於周一 (27 日) 顯著上漲。分析師憂心，如果衝突持續，油價不排除會衝破 150 美元大關。

分析師：若戰爭持續 荷姆茲海峽受阻 恐推升油價至150美元(圖:shutterstock)

截至台北時間周二下午 13:59，布蘭特原油期貨上漲 2.07%，至 110.47 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.87%，報 98.17 美元。

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PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 指出，若衝突持續拖延，油價大幅飆升至遠超當前水準的可能性不能排除，有可能突破 150 美元。

他進一步警告，在供應長期中斷的情況下，供應損失的規模將遠超過需求萎縮的程度。此外，由於替代能源還無法大規模填補缺口，消費者短期內恐別無選擇，只能忍受高油價帶來的經濟壓力。

目前的局勢受困於美伊雙方各執一詞的僵局。伊朗雖提出重新開放荷姆茲海峽以結束戰爭的新提案，但條件是推遲關於其核計畫的討論。這一條件隨即遭到華盛頓方面的抵制，美方堅決要求德黑蘭必須先交出所有濃縮鈾庫存並停止一切核活動。

外交努力也遭遇挫折。美國總統川普在伊朗官員離開後，取消了美方官員前往巴基斯坦進行相關談判的行程。雖然雙方在 4 月初曾無限期延長停火，但立場依然南轅北轍：伊朗要求解除美國對其港口的海軍封鎖，而美國則堅持在進行任何實質性和談前，必須先全面開放荷姆茲海峽。

除了美伊對峙，中東地區的其他不穩定因素也加劇了市場焦慮。以色列與黎巴嫩之間脆弱的停火協議令投資者感到不安，一旦敵對行動再次升級，區域內的石油基礎設施極可能成為攻擊目標。