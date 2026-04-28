分析師：若戰爭持續 荷姆茲海峽受阻 恐推升油價至150美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著美伊談判進展寥寥，全球原油供應鏈正面臨嚴峻考驗。由於市場擔憂荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的供應流持續受限，並引發對全球原油市場長期中斷的恐懼，國際油價於周一 (27 日) 顯著上漲。分析師憂心，如果衝突持續，油價不排除會衝破 150 美元大關。
截至台北時間周二下午 13:59，布蘭特原油期貨上漲 2.07%，至 110.47 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.87%，報 98.17 美元。
PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 指出，若衝突持續拖延，油價大幅飆升至遠超當前水準的可能性不能排除，有可能突破 150 美元。
他進一步警告，在供應長期中斷的情況下，供應損失的規模將遠超過需求萎縮的程度。此外，由於替代能源還無法大規模填補缺口，消費者短期內恐別無選擇，只能忍受高油價帶來的經濟壓力。
目前的局勢受困於美伊雙方各執一詞的僵局。伊朗雖提出重新開放荷姆茲海峽以結束戰爭的新提案，但條件是推遲關於其核計畫的討論。這一條件隨即遭到華盛頓方面的抵制，美方堅決要求德黑蘭必須先交出所有濃縮鈾庫存並停止一切核活動。
外交努力也遭遇挫折。美國總統川普在伊朗官員離開後，取消了美方官員前往巴基斯坦進行相關談判的行程。雖然雙方在 4 月初曾無限期延長停火，但立場依然南轅北轍：伊朗要求解除美國對其港口的海軍封鎖，而美國則堅持在進行任何實質性和談前，必須先全面開放荷姆茲海峽。
除了美伊對峙，中東地區的其他不穩定因素也加劇了市場焦慮。以色列與黎巴嫩之間脆弱的停火協議令投資者感到不安，一旦敵對行動再次升級，區域內的石油基礎設施極可能成為攻擊目標。
即便未來衝突得以解決，市場的風險溢價短期內恐難以消散。Varga 指出，即使衝突在今日結束，全球原油市場的焦慮情緒仍將長期存在，高風險溢價將持續影響市場定價。
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈能源盤後〉美伊談判陷僵局 荷姆茲海峽受阻衝擊供應 油價飆升至兩週高點
- 美伊和談陷僵局+荷姆茲海峽仍處封閉狀態 國際油價漲逾2.5%逼近108美元
- 無視美伊局勢與油價波動 科技股領漲 日韓股市創歷史新高
- 美伊談判又破局？伊朗拒與美方會面 荷姆茲海峽受阻、油價飆升16%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇