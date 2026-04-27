無視美伊局勢與油價波動 科技股領漲 日韓股市創歷史新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
儘管美伊外交談判陷入僵局且地緣政治緊張局勢升溫，亞太地區股市周一 (27 日) 普遍走高，日本與南韓股市更雙雙創下歷史新高。投資者對中東局勢的不確定性表現出韌性，市場焦點主要集中在科技類股與人工智慧相關產業的強勁表現。
日本日經 225 指數周一上漲 1.38%，收盤報 60,537.36 點，創下歷史新紀錄。南韓 KOSPI 指數大漲 2.15%，收於 6,615.03 點，同樣刷新紀錄。
這波漲勢主要受益於美國股市提振，進而強化了市場對亞洲晶片製造商的信心。其中，南韓半導體巨頭 SK 海力士因強勁的獲利表現與 AI 技術進展，股價飆升超過 6% 並創下歷史新高，三星電子也上漲 2.5%。
與股市的樂觀情緒相反，地緣政治風險持續升高。美國總統川普因認為行程「浪費時間」，且伊朗領導層混亂，於周六取消了派遣使節前往巴基斯坦的計畫，導致美伊第二輪和平談判再度破裂。
受此影響，國際油價跳漲約 2%，布蘭特原油期貨價格突破每桶 107.49 美元。此外，由於伊朗革命衛隊在荷姆茲海峽附近扣押貨船，該戰略水道的封鎖風險進一步推高了能源供應的擔憂。
本周投資者正密切關注主要央行的動向。日本央行預計維持 0.75% 的政策利率不變，但市場正尋求未來升息的指引。同時，美國聯準會的政策決議以及 Alphabet、微軟等大型科技公司的財報也將是關注重點。
在亞太其他地區，表現相對平淡。中國大陸滬深 300 指數基本持平，儘管 3 月工業利潤同比大增 15.8%，顯示基本面仍具支撐。香港恒生指數微跌 0.24%，而澳洲與新加坡股市亦小幅走低，顯示在科技熱潮之外，市場情緒仍受油價波動與區域局勢壓制。
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