鉅亨網編譯許家華 2026-04-28 05:24

國際油價周一 (27 日) 上漲約 3%，在美國與伊朗和平談判陷入僵局、荷姆茲海峽運輸持續受限的背景下，全球原油供應緊張進一步推升市場價格至兩週高點。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 2.90 美元（2.8%），收在每桶 108.23 美元。

美國西德州中級原油（WTI）上漲 1.97 美元（2.1%），收在每桶 96.37 美元。

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Brent 已連續第六個交易日上漲，為 2025 年 3 月以來首見，並創 4 月 7 日以來最高收盤價；WTI 則創 4 月 13 日以來新高。

能源市場分析指出，Brent 相對 WTI 維持雙位數溢價，可能吸引買盤轉向美國墨西哥灣原油，進一步推動美國原油出口刷新歷史紀錄。

供應面壓力主要來自地緣政治風險升溫。川普政府正與伊朗就戰事解決方案進行磋商，但目前陷入僵局，中東地區能源供應持續受阻。分析人士指出，外交對峙導致每日約 1,000 萬至 1,300 萬桶原油無法進入國際市場，進一步惡化已緊繃的供需平衡。

荷姆茲海峽運輸量顯著下降。過去 24 小時僅有約 7 艘船隻通行，遠低於 2 月 28 日衝突爆發前每日約 140 艘的平均水準。該海峽過去承載約全球 20% 的石油供應，如今流量大幅縮減，對市場影響顯著。此外，近期至少有 6 艘裝載伊朗原油的油輪因美國封鎖而被迫折返。

俄羅斯總統普丁則公開表態支持伊朗，稱俄羅斯將盡力協助其對抗外部壓力，進一步升高地緣政治不確定性。

在供應緊張的同時，市場亦關注通膨壓力升溫。歐洲央行將於本週召開政策會議，儘管若戰事停火可暫時減輕升息壓力，但在談判未明朗且荷姆茲海峽短期難以恢復正常運作的情況下，交易員普遍預期油價上漲將推升通膨，迫使央行於今年稍晚採取升息措施。

投行高盛已上調第四季油價預測，預估 Brent 原油將達每桶 90 美元，WTI 為 83 美元，主要考量中東產量下降與供應風險。該行指出，除了原油價格本身，精煉產品價格偏高與供應短缺風險，將使整體經濟面臨更大壓力。

市場其他指標亦顯示能源供應吃緊。美國汽油期貨已連續第四個交易日收於 2022 年 7 月以來高點，煉油利潤指標裂解價差亦升至近兩年高位，顯示下游市場同樣緊繃。

此外，中東地區安全情勢仍不穩定。以色列與黎巴嫩之間的停火協議出現動搖，以色列軍方周一擴大對黎巴嫩東部的空襲行動，顯示衝突外溢風險仍高，為能源市場帶來額外壓力。