鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-28 11:10

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 最新研究報告指出，特斯拉 與 SpaceX 未來進行大型整合的可能性大幅升高，預估最快於 2027 年上半年完成，發生機率達 80% 至 90%。

Wedbush：明年特斯拉SpaceX合併機率高達80-90% (圖：鉅亨製圖)

Ives 表示，SpaceX 預計今年夏季啟動 IPO，將為後續企業整合提供資本基礎，並認為兩家公司最終走向合併是合理的戰略發展。

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他指出，隨著特斯拉積極轉型至機器人與自動駕駛領域，結合 SpaceX 的航太與基礎設施能力，有機會打造全球領先的「實體人工智慧」平台。

不過，市場對合併看法仍存分歧。

Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management 執行長 Ross Gerber 認為，相較於對等合併，由 SpaceX 反向收購特斯拉的機率更高，並可降低潛在監管風險。在電動車市場競爭加劇與資本支出調整壓力下，此舉也可能成為特斯拉的重要戰略支撐。

Gerber 進一步表示，若整合成形，可能延續 xAI 與 X 的合併模式，最終形成由馬斯克主導的超大型企業架構。

儘管市場看法分歧，Ives 仍維持對特斯拉的樂觀看法與 600 美元目標價。他指出，隨著自動駕駛與人形機器人技術發展成熟，未來可望為特斯拉帶來約 1 至 2 兆美元的市值增量，成為長期成長的關鍵動能。