鉅亨網編輯林羿君 2026-06-12 04:03

SpaceX 締造史上規模最大的首次公開募股（IPO）紀錄，一舉躋身全球市值最高上市公司之列，也讓創辦人馬斯克距離成為全球首位兆美元富豪僅一步之遙。

根據該公司週四 (11 日) 於官網發布的聲明，SpaceX 以每股 135 美元的價格發行了 5.556 億股。此次 IPO 的募資規模，是 2019 年沙烏地阿美（Saudi Aramco）294 億美元上市規模的兩倍以上。

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以發行價計算，SpaceX 市值達 1.77 兆美元；若納入員工認股權與限制型股票單位（RSU）等稀釋因素，完全稀釋後估值約為 1.8 兆美元。

馬斯克在散戶投資圈的強大號召力，是這筆交易成功的關鍵支柱。知情人士週四透露，散戶投資人對該股的認購訂單已突破 1,000 億美元，遠遠超出了原本專門為散戶預留的 20% 增資額度。

然而，市場並非一片樂觀。資深空頭大師查諾斯（James Chanos）週三直言，這是一場「販賣希望與夢想的 IPO」，其背後推動力完全來自對馬斯克的狂熱以及人工智慧（AI）題材的追捧，而非這家至今尚未獲利的公司之基本面。

儘管如此，受惠於交易所規則的修改，該股有望快速被納入那斯達克 100 指數等基準指標。

再加上未能以 IPO 價格認購的被動型基金與散戶需求依然殷切，這家集火箭、衛星和 AI 於一身的明星企業在正式掛牌交易後，勢必將迎來一批實力堅強的潛在買盤。

Bokeh Capital Partners 投資長佛斯特（Kim Forrest）表示，這可能是近年來最令人充滿希望的一檔 IPO。

她補充道，雖然自己平時並不認購新股，但 SpaceX 的買家「渴望成為未來的一部分」，而在如今市場情緒於貪婪與恐懼兩極擺盪的時刻，這展現出了一種奇特的希望感。

SpaceX 是市場預期將接連上市的三大 AI 指標巨頭之一。這股對領先 AI 企業近乎無底限的狂熱需求，即便在通膨升溫以及伊朗戰爭引發經濟動盪的陰霾下，今年仍成功將美股主要基準指數推向歷史新高。

作為 SpaceX 在 AI 領域的競爭對手，Anthropic PBC 和 OpenAI 預計最快將於今年內掛牌上市，且兩者的估值皆可能尋求突破 1 兆美元。因此，SpaceX 的後續股價表現，將同時受到矽谷創投圈與華爾街交易員的高度檢視。

此外，在 Google 母公司 Alphabet 推出 850 億美元的股權融資、以及其他科技巨頭可能跟進的背景下，這波洶湧而來的公開發行熱潮，也引發了市場對於投資人資金是否足以消化龐大新股供給的激烈辯論。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，SpaceX 對 Anthropic 與 OpenAI 具有指標意義。從三家公司募資規模來看，即使市場波動加劇，投資人對 AI 的需求仍然相當強勁，而近期市場震盪某種程度上也與市場提前為這些 IPO 進行部位調整有關。

憑藉先行者優勢，SpaceX 在不到一年內再次大幅推升估值。

SpaceX 於今年 2 月併購了馬斯克旗下的 xAI，使合併後公司的未上市估值攀升至 1.25 兆美元，其中原 SpaceX 的估值也達到 1 兆美元。這與去年 12 月內部股權轉讓時的 8,000 億美元估值相比大幅增長，更是 2025 年 7 月估值的近兩倍。

以每股 135 美元的發行價計算，SpaceX 的市值已成功躋身全球前十大上市公司，身價甚至超越了馬斯克旗下的另一家旗艦企業特斯拉（Tesla）。

這一波估值的飛躍，反映出該公司在短短半年內的華麗轉身。 SpaceX 在短短六個月內的定位轉變，從原本專注火箭發射與衛星網路服務，轉型為積極布局 AI 基礎設施的科技巨頭。

公司與 Anthropic 及 Alphabet 旗下 Google 簽訂的運算基礎設施合約，每月營收規模最高可達 21.7 億美元，預計將成為未來最大的收入來源。

然而，SpaceX 所描繪的 26.5 兆美元 AI 總潛在市場，很大程度仍建立在尚未成熟、甚至尚未經過大規模驗證的技術之上。此外，公司也面臨 Anthropic 與 OpenAI 的激烈競爭，其聊天機器人產品的市場接受度目前仍落後於競爭對手。

Chanos 在紐約 iConnections Global Alts 大會上表示，太空產業的潛在市場幾乎是無限大，因此企業可以透過火星殖民地、月球工廠、太空資料中心等各種故事來合理化高估值。