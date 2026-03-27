鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 12:00

特斯拉 (TSLA-US) 於週四 (26 日) 公布由公司彙整的華爾街共識預估，2026 年第一季交車量預計為 365,645 輛，顯示在連續兩年銷量下滑後，整體復甦動能仍顯有限。

此次共識來自 23 家賣方機構，較 2025 年第一季的 336,681 輛年增約 8%。不過，由於去年同期正值 Model Y 產線全面轉換至改款「Juniper」版本，基期偏低，使年增數據的參考意義受到質疑。

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以季度比較來看，若達成該預估，將較 2025 年第四季的 418,227 輛下滑約 13%，呈現明顯降溫。

從車型結構觀察，市場預估 Model 3 與 Model Y 仍為主力，交車量約 351,179 輛，占比極高；其餘車型，包括 Model S、Model X 與 Cybertruck 合計僅 13,946 輛，顯示新車款對整體銷量貢獻仍有限。

展望全年，市場預期 2026 年交車量為 168 萬 9,691 輛，僅較 2025 年成長 3.3%，仍低於 2023 年高峰水準。若第一季交付落在共識區間，約占全年預估的兩成出頭，意味市場普遍押注下半年需求回升。

不過，市場對此共識看法分歧。預測市場顯示，第一季交付低於 35 萬輛的機率偏高；同時，瑞銀（UBS）亦下修預估至約 34.5 萬輛，反映需求走弱風險升溫。

區域表現方面，歐洲市場壓力明顯，年初註冊量下滑，且競爭對手比亞迪銷量持續領先；中國市場則呈現出貨成長，但主要反映產能輸出，而非終端銷售需求。