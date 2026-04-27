鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 05:00

在中東局勢持續緊張、美伊第二輪談判仍陷僵局的背景下，伊朗對荷姆茲海峽通行機制的設想正由階段性安排轉向長期制度化，原本被視為過渡性應對措施的通行收費方案，隨著談判始終懸而未決而逐漸固化為一項常態化政策，引發全球能源市場與法界的高度關注。

英國《衛報》分析指出，這項被外界稱為「德黑蘭收費站」的機制，表面上是為戰後重建籌資，實則涉及對國際航運通道控制權的再界定，可能在未來較長時期內對石油價格與全球經濟產生持續影響。

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在伊朗提出的「10 點和平計畫」中，允許伊朗和阿曼對通過海峽的船隻收取最高 200 萬美元費用，該方案已在本月稍早試行，所有希望通行的油輪需在支付至少每桶原油 1 美元費用之前，提交包括貨物資訊、目的地及最終所有權在內的詳細資料。

對於通常裝載約 200 萬桶原油的油輪而言，這意味著單次通行費用可達 200 萬美元，而伊朗這一安排迅速引發合法性爭議。

根據《聯合國海洋法公約》的規定，包括荷姆茲海峽在內的國際海峽應保障船隻「過境通行權」，不得被沿岸國單方面設限或收費，美國亦明確反對伊朗的主張。

與此同時，西方對伊朗長期實施的制裁體系，令大型航運企業在是否支付通行費問題上面臨合規困境。

但對伊朗而言，這一「收費站」機制具有明顯的現實意義：一方面，通行費可為戰後重建和經濟恢復提供穩定資金來源；另一方面，對海峽的控制有助於恢復其石油出口能力。

伊朗勞動與社會保障部副部長 Gholamhossein Mohammadi 表示，戰爭已造成約 200 萬人失業。

伊朗資訊與通信技術部長 Sattar Hashemi 指出，網際網路中斷每天帶來至少 50 兆里亞爾 (約 3500 萬美元) 的經濟損失。在此背景下，任何新的收入管道都具有重要意義。

從全球經濟層面看，通行費本身的衝擊或許並不顯著。根據比利時智庫 Bruegel 經濟學家測算，額外成本主要由波斯灣產油國承擔，佔比恐高達 80% 至 95%，總規模約每年 140 億美元，對全球油價直接影響僅在每桶 0.05 至 0.4 美元之間。

但更深層的風險在於，這一做法可能在事實上強化伊朗對國際水道的控制，並延緩能源供應恢復，進而對全球市場預期產生持續擾動。

國際貨幣基金 (IMF) 警告，若美以伊衝突進一步升級，全球經濟可能陷入衰退，其中英國在 G7 中受到的衝擊或最為明顯。

國際能源總署 (IEA) 署長比羅爾已將當前局勢稱為「史上最嚴重的能源供應危機」。

業內普遍認為，真正的成本壓力將來自「隱性溢價」；航運風險上升推高運費、戰爭風險保險費用上漲、船員在危險區域作業的薪酬翻倍，這些因素疊加可能顯著抬升整體運輸成本。

更關鍵的是，這一機制恐阻礙荷姆茲海峽恢復至危機前的正常流量水平。