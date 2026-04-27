人工智慧熱潮驅動 中國今年進口成長預計將首度超越出口
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據最新的經濟預測，受人工智慧 (AI) 相關技術需求飆升的推動，中國的進口成長預計將在 2026 年達到 5 年來的新高 5%，並自 2021 年以來首度超越出口的成長速度。這項轉變反映了中國企業正積極採購 AI 領域所需的高階晶片與先進製造設備。
隨著全球 AI 投資預計在今年達到 2.5 兆美元，這股浪潮已成為亞洲貿易的重要驅動力。儘管中國去年已成為全球最大的 AI 相關商品供應國，但在先進晶片等關鍵技術上仍是淨進口國。
數據顯示，中國在 2026 年第一季的進口額較去年同期激增 23%，其中 3 月份集成電路 (IC) 的進口價值成長了 54%，占總成長額的近三分之一。這些核心技術主要採購自台灣與南韓，兩國近期對中國的出口也呈現大幅成長。
隨著進口成長加速，中國 2026 年的出口成長預測也上調至 4.9%，預計貿易順差將穩定在 1.2 兆美元左右，僅略高於 2025 年的水準。
經濟學家指出，政府已意識到巨大的貿易順差並非長久之計，因此採取了取消太陽能電池等產品出口稅收優惠等措施，試圖開放國內市場。此外，儘管工業生產與投資正在起飛，但國內消費疲軟仍是潛在隱憂。
儘管伊朗戰爭引發了嚴重的能源供應鏈中斷，但中國展現出比許多亞洲國家更強的經濟韌性。雖然荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的交通受阻可能拖累能源進口，但由於中國在電動車 (EV) 和太陽能板等綠能產品領域具備主導地位，全球對這些產品的需求反而成為支撐出口的有利因素。
此外，人民幣在過去一年對美元升值約 7%，也提升了企業與家庭的採購力
由於第一季進口強勁，淨出口對經濟成長的貢獻減半，而投資份額則攀升至三分之一以上。鑑於工業成長穩健，經濟學家預測中國人民銀行可能會將降息計畫推遲至第三季，而銀行存款準備金率 (RRR) 的降幅預計也將縮小至 25 個基點。這顯示在 AI 熱潮帶動的進口結構轉型下，中國正試圖在外部壓力與國內成長之間尋求新的經濟平衡。
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