鉅亨網新聞中心 2026-04-28 13:30

隨著「數位人民幣 (試點版)」App 近日在各大安卓與蘋果應用商店正式上架，中國大陸正式掀起一波數位貨幣試用熱潮。根據數據顯示，App 上線首日下載量便迅速攀升，僅華為應用市場的下載次數就從不到萬次激增至超過 580 萬次，顯示出民眾的高度好奇與期待。

數位人民幣App試點擴大 中國49家平台接入(圖:shutterstock)

多平台接入與試點範圍擴張 目前，數位人民幣系統已成功接入京東、美團、餓了麼、天貓超市、滴滴出行等 49 家知名平台。

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美團數據指出，在 App 上線後，其平台推送數位人民幣錢包的用戶數日均增長近 20 倍，交易訂單與金額也穩定成長。京東則成為首批支持「自營 + 第三方商家」全場景使用的企業，甚至線下的自助收銀機也已全面支持。

目前試點地區涵蓋深圳、上海、蘇州、成都以及冬奧會場景 (北京、張家口) 等「10+1」地區，非試點城市暫時無法註冊使用。

與第三方支付的本質區別 數位人民幣與民眾熟知的支付寶、微信支付存在本質差異：微信和支付寶是「錢包」，而數位人民幣則是錢包裡的「錢」。數位人民幣由國家信用擔保，具備法償性與最高安全性。

技術上，它支持「雙離線支付」與「支付即結算」，並能透過「可控匿名」保護用戶隱私。用戶僅需手機號碼即可開通交易限額較低的「四類錢包」，若需無限制交易則需通過面簽升級為「一類錢包」。