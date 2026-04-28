數位人民幣App試點擴大 中國49家平台接入
鉅亨網新聞中心
隨著「數位人民幣 (試點版)」App 近日在各大安卓與蘋果應用商店正式上架，中國大陸正式掀起一波數位貨幣試用熱潮。根據數據顯示，App 上線首日下載量便迅速攀升，僅華為應用市場的下載次數就從不到萬次激增至超過 580 萬次，顯示出民眾的高度好奇與期待。
多平台接入與試點範圍擴張 目前，數位人民幣系統已成功接入京東、美團、餓了麼、天貓超市、滴滴出行等 49 家知名平台。
美團數據指出，在 App 上線後，其平台推送數位人民幣錢包的用戶數日均增長近 20 倍，交易訂單與金額也穩定成長。京東則成為首批支持「自營 + 第三方商家」全場景使用的企業，甚至線下的自助收銀機也已全面支持。
目前試點地區涵蓋深圳、上海、蘇州、成都以及冬奧會場景 (北京、張家口) 等「10+1」地區，非試點城市暫時無法註冊使用。
與第三方支付的本質區別 數位人民幣與民眾熟知的支付寶、微信支付存在本質差異：微信和支付寶是「錢包」，而數位人民幣則是錢包裡的「錢」。數位人民幣由國家信用擔保，具備法償性與最高安全性。
技術上，它支持「雙離線支付」與「支付即結算」，並能透過「可控匿名」保護用戶隱私。用戶僅需手機號碼即可開通交易限額較低的「四類錢包」，若需無限制交易則需通過面簽升級為「一類錢包」。
儘管北京冬奧會被視為數位人民幣大規模落地的關鍵窗口期，但專家認為其成為主流支付工具仍面臨挑戰。數位人民幣錢包目前缺乏利息與社交屬性，且尚未與貨幣市場基金 (如餘額寶) 實現無縫對接，這使得用戶主動轉化資產的意願可能受限。
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