鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 07:31

人工智慧 (AI) 新創巨頭 OpenAI 週二 (19 日) 正式推出「保證算力容量」(Guaranteed Capacity) 服務，旨在向企業客戶提供絕對確定、不受擠兌影響的算力訪問保障

「保證算力容量」讓企業客戶可提前鎖定長期算力資源，以支援人工智慧產品、AI Agent 與相關工作流程運行，此舉也被視為 OpenAI 強化基礎設施布局、穩定未來營收模式的重要一步。

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根據 OpenAI 公布內容，客戶可選擇簽訂 1 年、2 年或 3 年方案，並依承諾期限長短獲得不同的折扣，簽約年限越長，優惠幅度越高。

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 在社群平台 X 表示，越來越多客戶希望獲得穩定且可預期的算力供應。

阿特曼指出：「隨著模型能力持續提升，我們預期全球在未來一段時間內仍將面臨算力受限問題。」

他表示，「保證算力容量」不僅能滿足客戶需求，也有助 OpenAI 提前規劃資源配置，希望形成雙贏局面。該方案將開放至目前算力配額售完為止，但未來仍可能再次推出。

算力需求暴增 OpenAI 2030 年前目標投入 6,000 億美元

在 AI 產業中，算力 (Compute) 是指訓練與運行大型 AI 模型所需的運算能力與基礎資源，但建置成本高昂且擴張難度極高。

OpenAI 已向投資人透露，公司目標在 2030 年前投入約 6,000 億美元總算力支出，以支撐未來 AI 發展需求。

OpenAI 目前私募估值已超過 8,500 億美元，公司正積極擴大營收規模，市場預期最快可能於今年啟動 IPO。

值得注意的是，OpenAI 去年底曾簽署多筆數十億美元等級算力合作協議，引發市場對其基礎建設支出規模的討論與質疑。

不過阿特曼先前曾回應，OpenAI 預計至 2030 年營收將成長至數千億美元規模，而此次推出「保證算力容量」，也可能成為未來算力商業模式的重要雛形。