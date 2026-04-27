基金開箱文》一樣買台股，為什麼差這麼多？台股明星隊帶你追上趨勢！
鉅亨買基金
你手上的台股部位，今年跟上大盤了嗎？如果沒有，問題可能不在「有沒有買台股」，而在「買到的是不是主線」。這兩年撐住台股的，其實只有一條線——AI 硬體。而鉅亨買基金的台股明星隊，是可以讓你的投資組合更貼近這條主線的一組配置。這篇文章就要來解析，台股明星隊是什麼？適合什麼樣的人？以及現在進場是否還來的及？
1. 台股近年為何這麼強？
出口轉強，台股就超強。台灣本來就仰賴外需，當全球品牌廠拉貨、雲端業者加大資本支出、半導體需求回升，很快就會反映在台灣電子業的營收與股價上。鉅亨買基金認為 AI需求仍將強勁，硬體動能會繼續帶動台股往前走。
數字也印證了這點。電子零組件加上資通訊產品占總出口比重，從 2024 年 3 月的 65.4%，一路升至 2025 年 3 月的 69.6%、2025 年底的 76.7%，2026 年 3 月來到 81.0%。出口占 GDP 比重也從 60.2% 升至 76.3%。換句話說，這波出口成長幾乎都是被 AI 硬體帶起來的，而 AI 硬體這群公司正好又是台股權值最大的主角，這就是為什麼這波台股的強勢，不是情緒而是結構。
2. 主線在科技硬體，參與方式就是關鍵
主線既然是科技硬體，「怎麼參與」就比「有沒有參與」更重要。很多人手上有追蹤大盤的台股 ETF 覺得自己「有參與到」，但大盤型商品相對分散，資金會流進金融、傳產、各類中小型股，真正壓在 AI 硬體供應鏈上的比重其實沒有想像中高。當主線集中、其他產業表現平平時，這種「平均參與」反而會稀釋掉漲勢。
而由四檔台股基金組成的台股明星隊投組產業分布中，半導體產品與設備占 46.8%、電子設備儀器及組件占 21.9%，加上電腦周邊 6.6%、電氣設備 5.9%、通信設備 4.3%，核心曝險幾乎都在這輪最受關注的科技硬體供應鏈。它不是取代大盤型部位，而是在既有配置之外，再疊加一塊進攻性更強、更貼近 AI 主線的子彈。
3. 從績效來看，主線抓得準，表現也很有感
產業配置反映到績效上，台股明星隊投組內的四檔基金：路博邁台灣 5G 股票基金、富邦新台商基金、安聯台灣科技基金、野村高科技基金近一年（2025/3/31 ~ 2026/3/31）報酬率分別為 124.7%、161.3%、159.6% 與 160.4%。同期間台灣股票同類別基金的平均報酬率為 104%，而台灣加權指數含息報酬率為 57.7%。雖說過去績效不代表未來，但當主線真的集中在半導體、電子設備、電腦周邊與通訊設備時，配置越聚焦和大盤的距離就越大。
台股明星隊四檔基金績效表
4. 漲了這麼多，現在進場還來得及嗎?
這大概是多數人心裡最大的問題。與其猜點位，不如看兩件事：第一，出口比重還在往上（81.0% 是歷史高點，但趨勢仍向上，不是見頂回落）；第二，全球 AI 資本支出週期還在半山腰，大型雲端業者的資本支出指引並沒有收手跡象。只要這兩個引擎還在運轉，台股的硬體主線就還沒走完。
當然，漲多之後的波動會加大，短線震盪難免。台股明星隊搭配「強勢王」機制，正好可以把這件事變簡單：想一次到位，可以單筆進場；想穩一點，可以月月扣款分批累積；遇到明顯回檔，還能自動啟動低檔加碼，把震盪變成壓低成本的機會。
把「現在該不該進場」的問題，換成「用什麼節奏進場」，心理壓力就會小很多，也更能在長線主線中，把波動走成自己的優勢。
鉅亨投資策略
用台股明星隊，當你投組裡最強的進攻部隊
台股明星隊不是取代你手上的大盤型部位，而是在核心配置之外，加上一塊更貼近 AI 硬體主線的進攻型子彈。如果你手上已經有貼近大盤表現的商品作為主要配置，想再加一塊主動進攻的部位；看好台灣在 AI 硬體供應鏈上的中長期優勢，而不只是短線題材；想參與主線，但沒時間逐檔研究個股，那麼台股明星隊就是最適合你的選擇。
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