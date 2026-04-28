鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 13:41

美伊局勢從停火到最終解決衝突的過程充滿波折，渣打銀行維持對亞洲（不含日本）股市的看多觀點，認為能源恐慌高峰期已過 。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐今 (28) 日指出，亞洲市場目前評價面折價幅度已擴大至近 20 年罕見水準，具備極強的補漲潛力 。隨著地緣政治緊張緩解，預期美元指數將回落至 96，這將有效減輕亞洲各國的輸入性通膨壓力 。同時建議全球多元分散的資產組合，並適度看多黃金與股票 。

鄭子豐表示，自美國與伊朗宣布停火以來，儘管兩國釋出的矛盾訊號曾干擾市場，但目前恐慌情緒已度過高峰 。美股已收復衝突爆發後的跌幅並屢創新高，印證了看多股票的配置觀點，相較之下，亞洲（不含日本）股市目前的整體水準仍低於戰爭爆發前 。

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這種表現分歧的主因在於市場對「能源脆弱性」的重新定價 。美國受惠於頁岩油革命已成為能源淨出口國，而亞洲在結構上仍高度依賴進口原油與天然氣，尤其荷姆茲海峽掌控全球五分之一原油運輸，局勢不穩對亞洲生產成本蒙上陰影 。儘管目前已停火，但因美國的海上封鎖及伊朗拒絕開放通行，導致油價僵固在每桶 80 至 90 美元，這種「能源溢價」成為壓抑亞股的包袱 。

不過，渣打銀行預期重啟正式協議談判的可能性仍大於衝突升溫 。隨著緊張局勢緩解，美元指數（DXY）預估將回落至 96，這將為依賴進口原油的亞洲國家提供有力的緩衝，並為各國央行爭取喘息空間 。重新審視亞股的關鍵理由在於其深具吸引力的評價面，目前相對於全球基準指數的折價幅度，已擴大至近 20 年來首見，且中國、台灣與印度等主要市場仍伴隨穩健的雙位數盈餘成長，AI 技術更提供了結構性成長動能 。

在當前環境下，投資人應採取以「高品質」為核心的策略 。渣打銀行建議避開對能源成本敏感的航空、航運與物流業，轉而配置具備優良產品組合、產業領導地位及強大定價能力的公司，因為這些企業更有能力將成本轉嫁以維持利潤率 。此外，積極實施庫藏股與發放股利的企業，也能幫助投資人抵禦通膨壓力 。