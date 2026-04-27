鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 15:50

亞洲貨幣周一 (27 日) 普遍走強，而美元小幅下跌，市場焦點正轉向即將召開的日本央行與美國聯準會的利率決策會議。儘管中東衝突令市場保持戒心，但隨著地緣政治緊張局勢出現些微緩和跡象，加上一系列關鍵經濟數據即將公布，投資者正密切關注這些變動對全球市場的影響。

日元走勢平穩 聚焦日銀鷹派立場

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日元兌美元匯率周一微幅波動，維持在備受關注的 160 關卡以下。市場普遍預計日本央行將在周二維持 0.75% 的利率不變，但部分分析師認為仍有升息 25 個基點的空間。

由於伊朗衝突導致通膨壓力具有黏性，日銀很可能提供鷹派的政策展望。若日銀立場不如預期強硬，日元恐將承壓，該貨幣在 3 月與 4 月已因市場質疑日銀進一步升息的空間而遭受重挫。

美元微跌 聯準會或迎來領導層變動

美元指數在亞洲交易時段下跌約 0.1%，從上周的強勁漲勢中回落。雖然中東衝突引發的避險需求與全球央行的鷹派預期曾支撐美元，但聯準會本周預計將因經濟不確定性維持利率不變。

值得注意的是，這可能是現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 主持的最後一次會議，美國國會已釋出信號，將推動由華許 (Kevin Warsh) 接任的確認程序。華許被視為立場較不偏向鴿派的候選人，他已表示若獲得任命，不會對降息做出任何承諾。

地緣政治與地區貨幣表現

風險偏好的改善支撐了亞洲匯市，主因是美國總統川普表示對與伊朗談判持開放態度。根據報導，伊朗提出重新開放荷姆茲海峽的新提議，雖然其附帶推遲核計畫討論的要求可能成為雙方交鋒的焦點。

在各國貨幣表現方面，澳幣兌美元上漲 0.3%，反映出市場風險情緒回溫，投資者正等待本周公布的強勁首季 CPI 數據，這可能進一步強化澳洲央行的升息預期。

人民幣兌美元則小幅上揚 0.1%，匯率維持在近三年高點附近，本周將公布的中國 4 月 PMI 數據將成為衡量經濟動能的關鍵指標。