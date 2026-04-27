鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯今 (27) 日同步走揚，大盤一度站上 4 萬點，新台幣兌美元一度升逾 1 角，觸及 31.3 字頭，但外資午後偏向匯出，使得升幅收斂，終場升值 4.9 分，收在 31.467 元，創近 2 個月新高，台北與元太外匯市場總成交值 25.58 億美元。
新台幣兌美元今天以 31.5 元開盤後，上演股匯雙漲走勢，匯價一度升抵 31.388 元，勁揚逾 1 角，不過，在美元買盤進場後，升幅逐步收斂，終場收在 31.467 元。
台積電今天上演一個人的武林，助攻台股最高衝上 40194.92 點，創盤中歷史新高，飆漲 1262.52 點，但漲點逐漸收斂，終場收在 39616.63 點，同創收盤新高，外資全日賣超 511 億元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.45%，韓元強勢升值 0.86%，新加坡幣升值 0.32%，日元升值 0.28%，新台幣升 0.16%，人民幣亦升值 0.13%，亞幣表現強勢。
2026 年 4 月進入最後一周，全球金融市場正迎來今年最為繁忙且關鍵的時刻。本周，投資者將同時面對五大央行利率決策 (美國、日本、加拿大、歐洲與英國央行)、美國第一季 GDP 數據、聯準會 (Fed) 最看重的通膨指標 PCE，以及權重極高的五大科技巨頭財報。
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