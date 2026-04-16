鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-16 17:21

日元兌美元匯率一路走貶，目前在 160 關卡前盤旋，根據臺銀牌告匯率顯示，日元現鈔賣出價今 (16) 日出現 0.2022 價位，創下近 9 個月新低，對於計畫前往日本旅遊的民眾來說，台幣的購買力再度提升。目前正值日本櫻花季，加上黃金周旅遊旺季將至，這波匯率紅利可望再掀起一波換匯與赴日旅遊熱潮。

日元兌台幣再現甜甜價，民眾現在換匯能省下不少餐費，以一家四口 10 萬元台幣旅費來換算，約可換得 49 萬 4560 日元。若以 2025 年高點約 0.22 左右計算，當時 10 萬台幣僅能換得約 45 萬日元。

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也就是說，現在換匯等於現賺約 4.4 萬日元，這筆差額足以支付一趟國內廉航往返機票，或是 4 至 5 客高級和牛套餐。

關於這波日元貶勢，外匯專家指出，主要因先前中東地緣政治緊張，國際油價走高推升通膨預期，市場擔心日本陷入經濟停滯 + 通膨，進而削弱了日元的避險地位。

雖然日本央行正在走向貨幣政策正常化，但市場認為其腳步「太慢且太謹慎」，因此，許多投資人不斷挑戰 160，想看日本財務省是否真的會動用外匯存底進入市場支撐日元。日本央行將於 4 月 28 日公布最新利率決策，若是釋出的信號稍顯「鴿派」，市場就會解讀為短期內不會大幅升息，進而轉向拋售日元。

外匯交易員提醒，雖然 0.2022 是近 9 個月的新低點，但匯市變幻莫測，建議有出國需求的民眾採取分批換匯策略，「不要總想買在最低點」。舉例來說，民眾可以先換 50% 的所需資金，剩餘部分則可觀察 4 月底日本央行的政策會議後再行定奪。