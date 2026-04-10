鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 15:00

交易員表示，自上個月底印度央行打擊投機活動以來，印度盧比已成為亞洲表現最強勁的貨幣。隨著周五 (10 日) 截止日期的臨近，大多數部位已提前平倉。

印度央行打擊匯率投機交易 盧比領漲亞幣(圖:shutterstock)

自 3 月 27 日宣布首波限制措施以來，盧比匯率已上漲 2.5%，表現優於泰銖和韓元等競爭對手。周五盧比兌美元上漲 0.2%，達 92.4625，並有望連續第二周走強。

‌



此前，為提振盧比，印度央行 (RBI) 規定銀行每日未平倉部位上限為 1 億美元，此舉於周五收盤生效。此外，當局還禁止貸款機構向客戶提供不交割盧比合約 (NDF)。

這些限制措施施行的同時，恰逢中東局勢暫時停火，進而提升了市場的風險胃納。

印度新韓銀行 (Shinhan Bank India) 財資部門主管 Kunal Sodhani 指出，過去一周出現了激進的平倉操作，大多數銀行目前可能已達到淨未平倉部位的限制範圍。他表示，印度央行已成功打破在岸與離岸的套利循環，減少投機槓桿，並重新奪回在岸市場的定價權。

儘管如此，盧比的未來仍面臨挑戰，包括本地資產資金外流以及高油價帶來的壓力。全球基金本月迄今已從印度股市撤資近 30 億美元，將連續賣超紀錄延長至創紀錄的 24 個交易日。

此外，印度央行的激烈手段也導致了市場脫節。自限制措施宣布以來，由於避險成本激增，外國投資者已售出近 10 億美元符合指數條件的債券。