鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-26 23:18

「鄭習會」會後，國台辦隨即宣布「惠台 10 措施」，涵蓋觀光、交通直航等，包括商業總會也請求兩岸直航常態化，中方也已透過民航小兩會致函我方。交通部民航局今 (26) 日表示，目前已開放 15 個定期航班航點、13 個包機航點，共 28 個直航航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。

據中方提出 10 項促進兩岸交流措施，與旅遊相關措施包含，一、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，支援金門共用廈門新機場；二、推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊試 (自由行)。

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對 10 項涉台措施中「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，中方已透過民航小兩會致函我方，何時會啟動協商？陸委會說航點開放交由市場機制解決，和民航局立場一致嗎？因外界詢問，民航局今日正式以六點聲明回應：

一、民航局表示，根據我方陸委會於本（4）月 16 日以新聞稿發布的五點說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。

二、世界各國對於空運的開放，都是秉持安全及對等原則，並考量市場因素，透過談判作出安排，過去兩岸航權、航點開放，是基於當時時空環境所作出的安排，疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，惟政府仍是依據上述原則，並充分考量業者及旅運需求，循序漸進作出最大程度的開放。

三、迄今為止，政府已開放 15 個定期航班航點（包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州），每週可飛航班次 420 班；另開放 13 個包機航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。

航空業者可於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點。在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放 28 個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。

四、從航權及航班利用率來看，今 (2026) 年 1-3 月兩岸航空公司實際飛航平均每周共計 310 班，3 月我方業者平均每周飛航 115 班，航權使用率 55%(有 13 班上海航班係中方遲未給予適當時間帶致無法飛航)，第 1 季平均載客率 75.9％；至於包機航點，從 2023 年 3 月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請，說明目前已開放之航權航班及航點，尚有可供業者提出申請使用之餘裕。

五、未來民航局仍將秉持既定政策原則，定期檢討兩岸空中客運直航的相關運作，並適時作出必要的調整，在 28 個已開放航點外，若我方業者有經常性需求，亦可向民航局提出書面請求，民航局也將會同相關機關務實檢討處理，作出合理的決定。