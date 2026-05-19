鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-19 12:35

為展現參與全球健康事務的實質貢獻與無國界關懷，外貿協會受外交部委託，於本 (5) 月 17 至 19 日，首度於瑞士日內瓦舉辦「2026 台灣智慧醫療與健康產業展」。本次展覽亮點在於台灣「國家級醫療戰隊」的強強聯手，參展陣容共 30 家，包括台大醫院、北榮、馬偕、新光、奇美醫院等頂尖醫療機構及廣達 (2382-TW)、宏碁智醫 (6857-TW) 等 7 家榮獲台灣精品獎的科技公司。

貿協表示，不同於傳統硬體展示，本次展覽圍繞「智慧醫療、創新醫療、韌性醫療」三大核心，實地演示由國內醫學中心運行的 AI 輔助診斷、遠距醫療平台及自動化醫院管理系統，代表台灣不僅提供高精密設備，更將全球領先的臨床實務經驗轉化為可複製的數位解決方案，輸出至全球市場。

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另外為強化國際能見度，台灣館以「Chip In With Taiwan」為設計主軸。標語結合台灣在全球半導體 (Chip) 供應鏈的關鍵地位，傳達台灣積極「參與、貢獻（Chip in）」國際事務的熱忱，展館空間語彙呼應 「WHO Cares? TAIWAN Cares!」的核心精神，展現台灣在醫學臨床應用與資通訊 (ICT) 技術整合下的卓越韌性。

貿協表示，開幕式中由外交部長林佳龍與衛福部長石崇良共同主持，分享台灣於永續醫療體系、公共衛生及智慧醫療發展等領域之具體貢獻，盼與全球攜手打造更具韌性與包容性的健康照護體系。展覽期間亦吸引多國政要及國際醫界代表出席；立法院跨黨派視導團亦到場，展現朝野一致支持台灣醫衛外交之決心

展覽期間，包含新光醫院、廣達、鈦隼生物科技及世延生醫等，亦於產品發表會中發表最新智慧醫療與健康科技技術應用，展現台灣企業持續投入研發創新的成果衛福部也辦理各式論壇，邀請各國醫療專家與台灣醫界領袖進行深度對談

據 CEO World Magazine「2025 全球最佳醫療體系排名」，台灣蟬聯全球第一，在醫療可近性與政府準備度上展現優異指標，日內瓦作為全球公共衛生樞紐，每年 WHA 吸引超過 190 國代表與會，台灣透過此次實戰成果展示，向世界證明，在追求全民健康覆蓋的路上，台灣是不可或缺的專業貢獻者。