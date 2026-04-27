鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-27 19:43

行政院長卓榮泰今 (27) 日召開會議因應中東衝突，指出國內原物料供應至 2026 年 8 月大致穩定，但為降低國際戰事不確定性，拍板將平穩措施由原規劃展延至今年第四季。政府同步啟動跨部會防禦機制，除透過補貼吸收運輸成本，法務部與公平會亦加強稽查，嚴厲打擊不法囤積。交通部計程車油價補助預計 5 月 20 日上路，經濟部則確認瀝青存量足以支應至 6 月底，政府將透過超前部署確保國內民生安定。

面對中東衝突引發的大宗物資波動，卓榮泰強調，受國際情勢影響，部分重要原物料價格上漲，增加業者成本負擔。雖然盤點顯示供應量至 8 月無虞，但政府不能掉以輕心。他指示各部會密切觀察國際情勢，並由法務部及公平交易委員會強化稽查力道，維持市場秩序。卓榮泰要求各單位必須在變局中保持高度警覺，適時採取必要應變措施，避免不當價格波動影響國民生活。

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針對運輸平穩，交通部說明「計程車油價補助措施」正進行系統銜接，預計 5 月 20 日上路。補助對象涵蓋公路客運、國內船舶及航空，由政府吸收部分油價壓力，避免漲幅轉嫁。

卓榮泰要求簡化申請流程，透過系統直接發放，讓業者感受政府用心。在營建耗材方面，經濟部盤點中油與中塑瀝青庫存達 6.1 萬噸，足供全台使用至 6 月底，卓揆指示應持續監控價格走勢，確保供應鏈韌性。