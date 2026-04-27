鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 11:40

高盛最新指出，DeepSeek V4 的發表標誌著 AI 產業重心正從單純追求參數規模轉向以效率優先的開源路線，這將極大推動複雜智能體應用的落地與規模化。

以 Ronald Keung 為首的高盛團隊上周五 (24 日) 發布研究報告指出，V4 透過架構升級實現了長上下文視窗的大幅降本，並明確押注華為國產晶片，這不僅加速了中國 AI 市場的白熱化競爭，也為雲端運算與資料中心族群注入新的成長動力。

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在技​​術層面，V4 推出 Pro 和 Flash 兩個版本，參數量分別為 1.6 兆和 2840 億，兩者皆支援 100 萬 token 的超長上下文視窗，其核心競爭力在於三項關鍵架構創新：混合注意力機制 (CSA 與 HCA)、訓練穩定機制(mHC) 以及優化器的改進。這使得 V4 在處理百萬級上下文時，推理所需算力 (FLOPs) 和 KV 快取佔用較上一代 V3.2 降低 73%-93%，大大降低長時任務的硬體門檻。

市場層面，V4 的發布將競爭焦點引向程式設計能力、任務完成率與多模態融合。

高盛也維持對雲端運算與資料中心類股的「推薦」評等，認為算力成本的持續下降將推動企業端 AI 代理與消費端助理的成長，進而支撐雲端服務定價能力的提升。

值得關注的是，DeepSeek 這次明確將華為昇騰 950 超級節點的量產納入商業路徑。