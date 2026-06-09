鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 13:40

GitHub Copilot 全面轉向按量計費：AI 補貼時代退潮，廉價模式崛起重塑產業格局

外媒最新報導指出，一場由 GitHub Copilot 定價策略引發的產業震盪，正將 AI 商業模式永續性議題推向風口浪尖。

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微軟旗下代碼工具 GitHub Copilot 上周一 (1 日) 正式將沿用多年的「按請求次數收費」切換為「按 Token 用量計費」，導致大量重度用戶月度帳單暴漲十倍有餘，在開發者社區掀起軒然大波。

根據用戶曬出的內部成本估算截圖顯示，有開發者每月支出預計從 44.68 美元飆升至 754.29 美元，更有資深用戶測算帳單將達 847 美元。

在 GitHub Reddit 社區，一位自 Copilot Pro + 上線便付費的用戶直言：「每月 39 美元尚能接受，新積分制下完全不可持續。」

多名用戶甚至將 GitHub Copilot 此舉比作 Uber 的擴張路徑，先以低價培養依賴，再大幅提價收割。

GitHub 產品長 Mario Rodriguez 今年 4 月便預警，隨著智能體 AI 興起，舊模式已難持續，一次簡短提問與耗時數小時的自主編程任務曾收取同等費用，而平台一直在默默承擔飆升的推理成本。

新計費體系下，使用者消耗的不同模型 Token 將被折算為「AI 積分」(1 積分 = 0.01 美元)，訂閱層級決定基礎與彈性配額。由於先進模型 Token 消耗遠高於一般模型，實際成本差異巨大。

這場風波暴露了 AI 產業長期依賴資本補貼的脆弱性。投資人 Tommy Shaughnessy 指出，固定訂閱費長期低於重度使用真實成本，企業一旦因數據合規轉向 API 調用，便會直面按量計費的殘酷現實。

他並引述案例指出，某公司將全年 AI 預算在四個月內耗盡，而 OpenAI 據悉利潤率接近 - 122%，完全依賴外部資本購買 GPU 並補貼用戶。

面對成本危機，科技巨頭掌舵者給予截然不同的破局路徑。Coinbase 執行長 Brian Armstrong 預言，12 至 18 個月內，80% 的 AI 工作負載將遷移至成本低 99% 的模型，僅剩 20% 尖端任務如科學突破、高階智能體編排需依賴前沿模型。

Armstrong 將此比喻為消費性電子市場說道：「買頂配 MacBook 的是少數，而 AI 降價速度遠超摩爾定律。」

Armstrong 透露，Coinbase 正推行「提示詞路由」策略，將請求動態分配至低成本模型，在 Token 用量指數級增長的同時維持總成本平穩。

Hugging Face 執行長 Clement Delangue 則引用史丹佛大學研究數據為開源小模型背書稱：「本地模型在真實對話與推理中的準確率已從 2023 年的 23.2% 躍升至 71.3%，成本與能耗僅為前沿 API 的幾分之一。

Delangue 還斷言「多模型未來」已至，也就是多數工作負載將由本地化、開源、廉價的小模型承接，前沿 API 僅作最後選擇。

Shaughnessy 的分析也印證上述趨勢：中國實驗室持續開源先進級模型如 DeepSeek V4 在程式設計基準測試中媲美 Claude Opus，但價格僅後者三十分之一，而這情況正不斷壓縮閉源廠商的利潤空間。

Gartner 分析師 Arun Chandrasekaran 警告，Copilot 僅是開端，​​隨著智慧體工作流程推高算力消耗，更多企業將轉向按量計費。