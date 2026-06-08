鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 15:00

隨著企業生成式 AI 應用進入深水區，驚人的算力與 Token 支出，正迫使全球企業重新審視供應商名單。根據美國企業支出管理平台 Ramp 最新發布的 2026 年 6 月調查報告，來自中國的 AI 新秀 DeepSeek 首次擊敗眾多美國本土廠商，登上了「軟體趨勢榜單 (Software Trends Index)」第一名。

AI成本危機引發需求轉向 DeepSeek奪下美國B2B軟體增速榜首(圖:shutterstock)

這項排名主要追蹤平台內超過 5 萬家美國企業客戶的首次採購情況，這意味著 DeepSeek 已成為當前 B2B 市場中增長最快的軟體供應商之一。

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美國企業不再「非 OpenAI 不可」

Ramp 的報告指出了一個關鍵趨勢：美國企業正在經歷 AI 熱潮後的「陣痛」。儘管各大公司在 AI 領域的累計投入已突破 1 兆美元，但預期的降本增效成果卻進展緩慢，導致企業開始積極尋求低成本的替代方案。

數據顯示，DeepSeek 在 2025 年初於美國企業的採用率僅約 0.3%，隨後一度回落至 0.1%，但隨著 2026 年 4 月底 DeepSeek V4 系列模型的發布，其採用率呈現爆發式增長。

Ramp 首席經濟學家 Ara Kharazian 表示，這是一個明確的信號，即美國企業正主動從 OpenAI 或 Anthropic 等巨頭轉向更具價格競爭力的產品。這些企業並非僅是在內部伺服器託管開源模型，而是直接向 DeepSeek 付費並使用其託管服務，顯示出對其平台化服務的信任度正在提升。

為何 DeepSeek 成為 B2B 領域的新寵？

報告認為，DeepSeek 之所以能迅速攻占矽谷與 B2B 市場，核心競爭力可歸納為：

1. 極致的性價比：成本較美國模型便宜達 100 倍 「美國 AI 太貴了」已成為企業共識。報導指出，矽谷工程師若每月執行 Claude Opus 4.7 模型，成本可能高達 2.5 萬美元，每百萬 Tokens 價格約 25 美元。相較之下，DeepSeek 每百萬 Tokens 的成本僅為 0.28 美元，同等業務量的月支出可壓低至 280 美元。

即使以官方 API 標價來看，DeepSeek V4 Pro 的輸入價格僅為每百萬 Tokens 0.30 美元，約為 OpenAI GPT-4.1(2.00 美元) 的七分之一，或是 Anthropic Claude Sonnet(3.00 美元) 的十分之一。

2. 開發者生態崛起：除了價格，DeepSeek 的技術實力已能與西方頂尖模型抗衡。數據顯示，DeepSeek V4 Flash 與領先模型的性能差距僅約 2%-3%，但在緩存能力、反饋速度與深度搜索 (DeepResearch) 能力上，部分表現甚至超越了 Claude。

此外，由於中美的 AI 帳號限制措施，催生了如 CC Switch 等中轉工具，讓 Agent 產品能穩定接入 DeepSeek 進行編碼任務 (AI Coding)，進一步推動了開發者圈的使用熱潮。

3. 企業預算危機：許多大型企業正遭遇嚴重的 AI 預算超支。例如 Uber 曾透露，其 AI 編碼工具預算在 2026 年前四個月就已耗盡；更有企業單月為 Claude 支付高達 5 億美元的費用。在「更便宜的 Token、更高的總帳單」悖論下，微軟、亞馬遜等科技巨頭也開始縮減內部 AI 訂閱費用。這給了主打低成本、高性能的 DeepSeek 一個切入 B2B 市場的絕佳機會。

未來展望與安全疑慮

儘管增勢迅猛，DeepSeek 的全球化道路仍面臨考驗。Ramp 報告指出，直接使用 DeepSeek 的託管服務意味著企業的數據 (包含原始碼與客戶資料) 將流經位於中國的基礎設施，這引發了關於數據主權與安全性的擔憂。