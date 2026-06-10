鉅亨網編輯林羿君 2026-06-10 08:39

中國正準備在未來五年投入約 2 兆元人民幣（約 2,950 億美元），用於在全國廣設資料中心，藉此推動國內人工智慧（AI）產業發展，並試圖在這一足以改變遊戲規則的關鍵技術領域超越美國。

彭博引述消息人士報導，包括國家發展和改革委員會（發改委）在內的關鍵政府部門，正著手擬定藍圖，旨在建構全國性的互聯運算中樞網絡。中國移動、中國電信等國企將負責營運絕大多數的資料中心，並確保網絡串聯。

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這項宏大計畫代表北京當局為奠定未來 AI 發展基礎所採取的最強勢作為，此舉讓人回想起過去動員資源支持華為等「國家隊」以達成技術自主的策略。

據消息人士透露，這是今年稍早宣布的「六大網絡」計畫中的核心一環，涵蓋了從水電到運算能力等各項基礎設施的建設。

消息人士強調，資料中心藍圖目前仍處於早期討論階段，細節仍有調整空間。然而，即便在政府債務負擔沉重導致其他領域支出縮減之際，此舉仍凸顯北京發展尖端科技的堅定決心。

據悉，這筆資金主要將透過主權債務籌措，包括期限通常在十年以上的「超長期特別國債」，並輔以戰略產業投資基金、銀行貸款及民間資本。

研究機構 Forrester Research 首席分析師 Charlie Dai 表示，全國統一算力網路有助整合分散於各地的運算資源，讓企業更容易取得高效能算力，同時加速 AI 模型迭代，以及代理型 AI（Agentic AI）與實體 AI 服務在各產業的落地應用。

他認為，將此計畫提升至國家戰略層級，有助於政策協調與資本動員。

事實上，全國算力網路的概念早已納入中國「十四五」規劃。北京在規劃中承諾，將資料基礎設施建設列為優先發展項目。

不過，這項總額約 2 兆元人民幣的投資規模，相較於 Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 等美國科技巨頭今年單一年度投入 AI 的 7250 億美元預算，規模顯得遜色。

不過，受惠於相對低廉的人力、零件與建設成本以及地方政府補貼，中國資料中心的建設成本普遍低於美國。

消息人士補充說，這 2 兆人民幣的資金並未包含阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 等民間企業的自行投入。

目前尚不清楚國家級算力網路將如何與阿里巴巴、騰訊等企業既有資料中心整合，但整體目標是在 2028 年前，將全國分散的運算設施串聯成統一網路，進一步推動 AI 在醫療、交通及城市治理等公共領域的大規模應用。

知情人士表示，除了資料中心與高速通訊基礎設施外，中國還計畫將電網系統納入整體工程。若計入電力基礎設施投資，整體投入規模可能擴大至至少 5 兆元人民幣。

若計畫順利推進，中國本土企業將成為最大受惠者。

雖然華府近期同意輝達向中國客戶銷售上一代 H200 AI 晶片，較先前限制措施有所鬆綁，但 H200 性能仍落後輝達最新 Blackwell 架構約一個世代。

彭博資訊分析師 Robert Lea 認為，即使北京未來五年投入 2 兆元人民幣擴建全國資料中心網路，並以本土 AI 晶片取代輝達產品，中國 AI 產業的商業化前景仍面臨挑戰。

他進一步表示，這項基礎建設計畫主要是配合中國的「AI Plus」戰略，透過將 AI 導入各行各業以提升整體經濟生產力，因此最大的受益者將是中國經濟本身，而非騰訊、阿里巴巴、百度等民營 AI 企業。

相較之下，華為等基礎設施供應商可望獲得最大利益，輝達則難以從中分一杯羹。

值得注意的是，儘管 H200 已獲准出口中國，但實際出貨仍未展開，顯示北京對以國產硬體取代部分 AI 算力的信心正持續提升。

今年 5 月，包括華為、阿里巴巴、上海壁仞科技 (06082-HK) 與摩爾線程 - U(688795-CN) 等企業在內，共有九款國產 AI 晶片通過中國技術安全機構審查，為其在高安全需求產業的大規模採用鋪路。