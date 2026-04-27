白宮記協晚宴槍手事發前有「宣言」 自稱對川普政府不滿

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-27 08:58

美國白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人科爾 · 艾倫在 25 日（周六）事發前幾分鐘向家人發送一份「宣言」，稱其行動以美國聯邦政府官員為目標。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據美國《CNN》等媒體 26 日報導，知情人士透露，艾倫在事件發生前約 10 分鐘向家人發送一封電子郵件，自稱「友好聯邦刺客」。在這份「宣言」中，艾倫稱「一想到本屆政府所做的一切，就感到憤怒」。但他沒有直接點名美國總統川普。

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艾倫稱聯邦政府官員「都是目標…… 優先級從高到低排列」。他嘲諷晚宴舉辦地華盛頓希爾頓酒店的安保缺陷「令人難以置信」。

「我帶著多種武器走進來，但那裡沒有一個人懷疑我可能構成威脅…… 本次活動的安保措施全部集中在室外，主要針對抗議者和當天到達的人員，顯然沒有人考慮過如果有人提前一天到達會發生什麼。」

一名白宮官員說，艾倫的一個兄弟收到郵件後，聯繫康乃狄克州新倫敦市警察局。後者證實，25 日晚 10 時 49 分左右（即槍擊案發生兩個多小時後），警方接到電話，對方對槍擊案表示擔憂。警方隨後聯繫聯邦執法部門，並詢問來電者。

美國代理司法部長布蘭奇 26 日表示，執法人員已搜查艾倫在加州南部托蘭斯市的住所。他說，艾倫過去幾年購買了兩把槍，事發前坐火車從洛杉磯經芝加哥抵達華盛頓，提前入住晚宴舉行的酒店，應該是單獨行動。

據美媒報導，聯邦調查局人員當天還在艾倫所住社區挨家挨戶走訪。

哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮娜 · 皮羅說，艾倫將於 27 日被正式起訴，將被控兩項在暴力犯罪中使用槍支的罪名，以及一項使用危險武器襲擊聯邦執法人員的罪名，預計檢方會提出更多指控。

一名聯邦特勤局特工在攔截艾倫時被子彈擊中胸部，因穿防彈背心，並無大礙。包括川普、副總統范斯在內，晚宴約 2,600 名嘉賓無人受傷。