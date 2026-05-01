鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 18:11

美國股市 4 月繳出近五年來最亮眼的單月成績單，但驅動這波行情的邏輯很清楚：市場正在重新定價人工智慧（AI）基礎建設的長期價值。

根據《巴隆周刊》報導，那斯達克與標普 500 指數分別單月上漲 15% 與 10%，創下 2020 年以來最佳表現。

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儘管表面上看是全面反彈，但拆開來看，卻是高度集中的結構性行情，漲得最兇的，幾乎清一色是跟 AI 沾得上邊的晶片與硬體類股。

其中，英特爾 (INTC-US) 以單月暴漲 114% 成為最大黑馬。這家曾被市場視為落後者的老牌晶片商，因 CPU 重返 AI 運算核心敘事而翻身，接連拿下 SpaceX、特斯拉 (TSLA-US) 合作訂單，財報數字也讓空頭無話可說，股價一路推升至歷史新高。

英特爾競爭對手超微半導體 (AMD-US) 緊隨其後，月漲 74%，連續 13 個交易日收。

儲存類股希捷科技 (STX-US) 與 SanDisk (SNDKV-US) 則分別上漲 72% 與 73%，同樣受惠於 AI 對資料儲存需求的結構性成長。

這波行情的另一面，則是與 AI 距離越遠、跌得越慘。

有線電視暨寬頻業者特許通訊 (CHTR-US) 單月重挫 24%，起因是用戶流失數字超出預期，市場開始擔憂固定無線寬頻、光纖寬頻業務帶來的激烈競爭衝擊。

Nike(NKE-US) 4 月股價也下跌約 16%。該股在月初已出現明顯回落，隨後公司又預期全年營收將出現低個位數百分比的下滑，進一步拖累股價走勢。