鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 10:20

方舟投資 (Ark Investment) 管理公司創辦人伍德 (Cathie Wood) 近日再度展現利用市場波動獲利的敏銳嗅覺。在半導體類股強彈之際，她選擇了高檔獲利下車。

根據每日交易資料，伍德旗下基金上周五 (24 日) 共賣出 21 萬 5643 股超微股票，以當時收盤價計算價值約 7500 萬美元，這是她近期最大的交易之一。超微當日大漲 13.9%，過去一個月累計漲幅接近 70%。

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超微這波漲勢主要由競爭對手英特爾的強勁財報點燃。英特爾公佈的業績超預期，並上調資料中心 CPU 需求預期，執行長陳立武稱「CPU 正重新確立其在 AI 時代的地位」，帶動整個族群上揚。

受此提振，D.A. Davidson 將超微股價評等從「中性」上調至「買入」，目標價大幅上調至 375 美元。

儘管伍德大幅拋售，超微仍是她旗下 ARKK 基金的第三大持股，市值仍達 4.16 億美元，此舉更多被視為鎖定利潤的戰術調整。

然而，此次操作也折射出伍德投資策略的波動性。儘管其旗艦基金 ARKK 去年以 35.49% 的漲幅大幅跑贏標普 500 指數，但今年以來表現乏力，截至上周五下跌 1.76%，而同期標普上漲 4.67%。

這種劇烈波動並非首次，2022 年方舟投資曾暴跌逾 60%，導致其五年年化殖利率截至上周五僅 - 9.01%，遠落後於標普 13.01%。