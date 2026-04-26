鉅亨網新聞中心 2026-04-26 11:20

上海、深圳、北京三大證券交易所於週五（24 日）同步發布公告，分別修訂各自的股票上市及交易相關規則，涵蓋交易機制優化、公司治理強化及投資者保護等多個面向。

中國股市新制來了。(圖：Shutterstock)

根據中國媒體報導，經中國證監會批准，上海證券交易所修訂發布《上海證券交易所交易規則（2026 年修訂）》，預計於 2026 年 7 月 6 日正式實施。

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本次修訂最受市場關注的亮點，在於將盤後固定價格交易的適用範圍，由原本僅限科創板股票大幅擴展至全部 A 股及交易型開放式基金。

此外，基金收盤階段的交易方式將由現行的連續競價制度，調整為收盤集合競價，並以集合競價結果產生收盤價。

在風險管控方面，主板風險警示股票的價格漲跌幅限制，將從原本的 5% 上調至 10%。

據悉，本次修訂旨在優化證券交易制度，促進市場穩定運行，提升市場定價效率與流動性，更能滿足投資人交易需求。

此外，將依據制度調整與實務需求進行相應修訂，包括強化紀律處分相關規範、優化條文表述等，並為市場參與者預留過渡期間，以利完成調整與技術準備。

深交所：強化董事會秘書職責與公司治理規範

深圳證券交易所同日正式對外發布修訂後的主板、創業板《股票上市規則》及《規範運作指引》。

在強化董秘職責與保障方面，新規進一步細化董事會秘書在披露資訊、公司治理合規及內外部溝通協調等方面的具體責任，同時要求將董秘履職機制嵌入公司日常經營管理流程，並明定董事、高層及相關部門應積極配合，且完善履職不暢時的報告機制。

在任職資格管理方面，新規嚴格規範董秘的任職條件，要求其須具備履行職務所必需的工作經驗；同時規範董事及高層的選聘與解聘程序，以防範不適格人士出任要職。

在強化對董事與高階管理層履職情形方面，進一步明確其忠誠與勤勉義務；同時加強對董事會秘書兼任情況的管理，並完善其履職內部約束與責任追究機制。

在控股股東行為規範方面，新規明確控股股東、實際控制人及其所控制的其他單位，不得從事可能對上市公司產生重大不利影響的同業競爭行為，並強化相關資訊披露要求。

北交所：完善交易機制並加強保護投資者

北京證券交易所亦於同日修訂發布《北京證券交易所交易規則》。北交所交易規則自 2021 年 11 月首次發布試行。

此次修訂重點包括：推出股票盤後固定價格交易、調整無價格漲跌幅限制股票的大宗交易價格範圍、明確風險警示股票及退市整理股票交易規定。此外，新規亦增加了嚴重異常波動的監管安排。